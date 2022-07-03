فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم وكيفية استخدامه

لا داعي للبحث طويلًا عن زيوت طبيعية تمنحك الترطيب والعناية ببشرتك، وذلك لأن زيت الأرغان أو كما يُسمى أيضاً زيت الأركان وفر عليكِ الكثير من المعاناة في البحث عما هو أفضل، فإذا كنتِ تحلمين ببشرة شبابية خالية من المشاكل ولا تعرفين ما هو المكون السحري الذي يمنحكِ هذا بأقل مجهود، فتعرفي معنا على فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم وكذلك أهم فوائده للبشرة بشكل عام لأنه حقًا من أهم وأفضل الزيوت الطبيعية التي تستحق التجربة، كما سنقدم لكِ الكثير من الوصفات الطبيعية التي ينصح بها خبراء العناية بالبشرة من أجل الحصول على بشرة نقية وصحية مع إمكانية الحصول على كل ما تحتاج إليه البشرة من تغذية وترطيب، فتابعي معنا.

ما هو زيت الأركان؟

زيت الأركان هو زيت طبيعي مستخلص من شجرة الأركان التي تنمو في دولة المغرب العربي، ويُصنع الزيت من لوز شجرة الأركان والتي تعد من الأشجار النادرة، ويحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية بالإضافة إلى كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما أنه من أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم في جميع أنحاء العالم نظرًا لما يتضمنه من فوائد متعددة سواء للبشرة أو الشعر أو الجسم بشكل عام، وقد عُرف باستخداماته المتميزة ووصفاته التي تثمر عن نتائج فعالة دائماً.

فوائد زيت الأرغان للوجه قبل النوم

يعتبر زيت الأرغان هو واحد من أبرز وأهم الزيوت التي تستخدم للعناية بالبشرة لأنه يتمتع بخصائص إيجابية تمنح البشرة الترطيب والصحة، ومن أبرز فوائد زيت الأرغان للوجه قبل النوم ما يلي:

يعمل زيت الأرغان على ترطيب الجلد وذلك بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين E والذي يذوب في الدهون، وبالتالي فمن السهل امتصاص الجلد له ومن هنا يمنح البشرة الترطيب العميق.

يدخل في مكونات اللوشن والبلسم كما أنه يوجد في صورة كبسولات تستخدم كمكمل غذائي.

يعمل على حماية الجلد الذي تلف بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، وهذا بدوره يخلص الجلد من التصبغات التي تنتج عن البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

كما أثبتت الكثير من الدراسات فاعلية زيت الأرغان في التقليل من التصبغات الجلدية بالإضافة إلى أنه يقلل من تكون الخلايا السرطانية.

يستطيع أن يساهم في علاج حب الشباب والذي يتكون نتيجة زيادة إفراز الدهون في البشرة الدهنية بشكل خاص، وذلك لأنه يقلل من إفراز الدهون.

يساعد في محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات تقدم السن، ويعد ذلك من أهم فوائد زيت الأرغان للوجه قبل النوم.

يمكنه أن يعالج الكثير من الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والحكة الجلدية وذلك لأنه يمنح البشرة الترطيب العميق.

يقلل من العدوى الجلدية والالتهابات لأنه يحتوي على مضادات البكتيريا والفطريات، كما أنه من الزيوت الطبيعية الخفيفة على البشرة، فيمكنك استخدامه في الصباح أو المساء.

فوائد زيت الأرغان للهالات السوداء

تشير العديد من الدراسات إلى فاعلية زيت الأرغان كونه متعدد الاستخدامات، والتي من أبرزها التخلص من الهالات السوداء حول العين، فهو من أفضل الزيوت الطبيعية المستخدمة لهذا الغرض، فلما كان الجلد الموجود حول العين من النوع الرقيق جدًا والحساس فإن ظهور الهالات السوداء من أكثر الأمور المزعجة التي تؤرق صاحبها، وقد راج استخدام زيت الأرغان للتخلص من هذه المشكلة، ومن أهم فوائده في هذا الأمر نجد ما يلي:

يعمل على تجديد الخلايا بفضل احتوائه على فيتامين إي الذي يعزز من صحة الجلد.

يساعد في علاج الالتهابات التي تظهر حول العين كما أنه يساهم في شد الجلد والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

وصفة زيت الأركان للتخلص من الهالات السوداء

كما عرضنا لكم فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم فإن هناك وصفات يمكن تطبيقها باستخدام زيت الأرغان لتخلصك من مشكلة الهالات السوداء ومنها ما يلي:

أولاً: المكونات

30 مل من زيت الأركان.

10 قطرات من زيت اللبان.

3 قطرات من زيت خشب الصندل.

30 مل من زيت اللوز.

ثانياً: طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات في وعاء زجاجي.

يوضع الخليط في زجاجة قطارة مناسبة وتوضع قطرات قليلة منه أسفل العينين قبل النوم.

يمكنك تطبيق ذلك كل يوم قبل النوم كما يمكنك استخدام زيت الأرغان بمفرده وذلك بالتدليك حول العين.

طريقة استخدام زيت الأرغان للوجه

يمكنك استخدام زيت الأرغان للوجه بصورته الأولية كما يمكنك استخدامه عند خلطه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى، فقد تستطيعين وضع قطرات بسيطة من الزيت على وجهك للحصول على أفضل فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم.

هل زيت الأركان يبيض الوجه؟

الإجابة هي نعم بالطبع، ولكنكِ سوف تحصلين على التفتيح الذي ترغبين به إذا قٌمتي بخلطه مع العسل واللبن وعصير الليمون بنسب ومقادير معينة.

وصفة زيت الأرغان والعسل

ويمكنكِ تطبيق هذه المكونات بالمقادير والطريقة التالية:

أولاً: مقادير المكونات

أربع قطرات من زيت الأرغان.

ثم ضيفي إليهم ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتان صغيرتان من اللبن.

بعض قطرات من عصير الليمون.

ثانياً: طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات بشكل جيد إلى أن تصبح ذات قوام متماسك نسبياً.

يطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرة كل يوم ويفضل قبل النوم.

وصفة زيت الأركان والزبادي

يمكنك الاستعانة بوصفة أخرى تساعدك على زيادة نضارة بشرتك وترطيبها وذلك باستخدام زيت الأركان المغربي مع الزبادي، فقط عليكِ اتباع الخطوات التالية:

في إناء ضعي ملعقة كبيرة من الزبادي.

ضيفي إليها أربع قطرات من زيت الأرغان.

يتم خلط المكونات معًا ثم تطبيقها على الوجه ولكن بعد تنظيفه جيدًا.

اتركي الماسك على وجهك لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة على الأكثر ويفضل قبل النوم ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم.

وصفة ماسك زيت الأركان لتوريد الخدود

يمكنك الحصول على خدود مثالية من خلال تطبيق وصفة ماسك زيت الأركان، وذلك عن طريق تدفئة قطرة واحدة منه في راحة اليد، ثم وضعها على الوجه والعنق بحركات دائرية، وسوف يمتصه الجلد بسرعة دون ترك أي أثر دهني، وهو مثالي في أشهر الشتاء أثناء الطقس البارد لأنه لطيف وآمن على البشرة ويعمل على ترطيبها بعمق واستعادة حيويتها من جديد.

هل زيت الأركان ينفخ الخدود؟

والإجابة هنا هي بالطبع نعم، فقد أثبتت الدراسات أن زيت الأركان يساهم في توريد الخدود والقضاء على تجاعيد الوجه، ويمكن استخدامه كماسك طبيعي للبشرة.

لا يمكننا أيضًا أن نغفل عن فوائد زيت الأركان للشعر، فمن المعروف أن هناك زيوت لحماية الشعر من الحرارة ، ولكن هل يعد زيت الأرغان أحد هذه الزيوت؟ وهنا نقول لكِ جميلتي نعم بالطبع هو أحدهم، وذلك بفضل الأحماض الدهنية وأوميجا 3 وأوميجا 6 وهذه المكونات تساهم في حماية شعرك من الحرارة، ولذلك ينصح باستخدامه قبل استخدام السشوار أو المكواة على الشعر.

فوائد زيت الأرغان للمنطقة الحساسة

نظرًا لتعدد فوائد زيت الأركان فإنه يساهم في توحيد لون البشرة وتفتيح الجلد، كما أنه يستخدم أيضًا لتفتيح المنطقة الحساسة لأنه يعمل على ترطيبها، ويتم ذلك بتطبيق الزيت على الجلد بشكل مباشر أو عن طريق استخدامه كمكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم.

هذا إلى جانب أنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E وهي مكونات تعمل على الحفاظ على رطوبة الجلد في المنطقة الحساسة وكذلك يحافظ على صحتها، بالإضافة إلى أنه يستخدم بعد الانتهاء من إزالة شعر المنطقة الحساسة وذلك بتسخين قطرة منه في راحة اليد ثم تدليك المنطقة بها وسوف تلاحظين أن الشعر يقل فيما بعد تدريجياً.

هل زيت الأركان يسمر البشرة؟

الإجابة قطعًا هي لا، فهو يستخدم على الجلد لكي يساهم في حل مشاكل البشرة وتفتيح لونها.

تجربتي مع فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم

لأن زيت الأركان من أهم الزيوت الطبيعية التي يمكنك أن تحصل على فوائد عظيمة منها، ومن خلال استخدامي لهذا الزيت أود أن أشارككم تجربتي، فقد نصحتني إحدى صديقاتي باستخدامه فقمت بشرائه من الصيدلية، وبعد أن غسلت بشرتي بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام أخذت قطرات قليلة من الزيت على راحة يدي وبدأت في تدفئتها، ثم قمت بتدليك وجهي ورقبتي بحركات دائرية.

ثم وضعت منه أسفل عيني، لأنني اكتشفت أنه يقلل من آثار التجاعيد ويعمل على شد البشرة، كما أن بشرتي دهنية فكنت أعاني من حبوب الشباب ولكن بعد استعمالي لزيت الأرغان استطعت الحصول على فوائده المتعددة من ترطيب البشرة وغلق المسام وتقليل حجم المسام الواسعة أيضًا، ومن هنا أنصح به جميع السيدات، فلا تترددن في تجربته.

أسئلة متكررة حول فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم

من أهم الأسئلة التي وردت حول فوائد زيت الأرغان للوجه قبل النوم والتي تبحث عن إجابتها العديد من الفتيات والسيدات بوجه خاص نجد ما يلي:

متى تظهر نتائج زيت الأرغان؟

قد تظهر نتائج استخدام زيت الأرغان بعد الاستمرار في استخدامه لمدة أسبوع أو أسبوعين، ولكن لا تنسى أن الاستخدام الأمثل له يكون على بشرة نظيفة أو شعر نظيف.

هل زيت الأركان يسد المسام؟

بالطبع لا، لأن زيت الأركان من أكثر أنواع الزيوت التي يمكن استخدامها دون قلق من كونها تسد المسام، وذلك لأنه يساهم في ضبط معدل إفراز الدهون في البشرة، والتي تتسبب بشكل أساسي في سد المسام، وبالتالي فهو مستحضر مثالي لبشرتك الحساسة أو المصابة بالحبوب أو المشاكل الجلدية.

بعد أن تناولنا معكم فوائد زيت الأركان للوجه قبل النوم وكذلك أهم فوائده للمنطقة الحساسة والتخلص من الهالات السوداء، فلا تترددي في استخدام هذا الزيت الذي ينبغي أن يندرج ضمن قائمة الروتين اليومي للعناية بالبشرة لديكِ، وإذا كنتِ تبحثين عن زيت طبيعي ذو مكونات رائعة يمكنك الاعتماد عليه والحصول منه على فوائد رائعة ومتعددة للبشرة والجسم وكذلك الشعر، لتنعمي ببشرة ساحرة وشعر مثالي.