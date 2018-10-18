زيت الثّوم يُغذّي الشّعر من جذوره، وبذلك يؤدي إلى زيادة طوله

زيت الثوم يعتبر من الزّيوت الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين ب، وفيتامين ج، وفيتامين ي، والمنغنيز، والفسفور، والنحاس، والكالسيوم، ودرجة كبيرة من الكبريت والكولاجين وغيرها.

يتميّز زيت الثوم بخصائص علاجية متنوعة، فهو مُضاد للبكتيريا والفطريات، وله خصائص معقمة أيضاً، كما يُستخدم زيت الثوم في علاج الالتهابات بأنواعها المختلفة؛ كالتهاب الأذن، والتهاب الجيوب، والتهاب الأمعاء، والتهاب القصبات، كما يعمل طارداً للديدان، ويساعد على التخلّص من أعراض الرشح والإنفلونزا، واحتقان الأنف والسُّعال، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب وتصلّب الشرايين، ويساعد على السيطرة على ارتفاع ضغط الدم المرتفع.

فوائد زيت الثّوم للشعر:

1- تطويل الشّعر: زيت الثّوم يُغذّي الشّعر من جذوره، وبذلك يؤدي إلى زيادة طوله، ويجعله أقوى بكثير بسبب الفيتامينات التي يحتويها زيت الثّوم.

2- محاربة قشرة الرأس: يعتبر زيت الثوم فعالاً في القضاء على قشرة الرأس؛ نتيجةً لاحتوائه على مادة الكبريت، كما يُطهّر فروة الرّأس، ويعالج الالتهابات الفطرية والحكّة؛ لأنّه مُضاد فعّال للفطريات والبكتيريا والميكروبات، ومع مداومة الاستخدام يُرطّب زيت الثوم فروة الرّأس لتُصبح صحيةً أكثر.

3- منع تساقط الشّعر: يساعد زيت الثوم على تغذية بُصيلات الشعر وتقويتها من جذوها، وبذلك يساعد على تكثيف الشّعر ومنع تساقطه.

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