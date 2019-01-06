4 أسباب لتساقط الشعر...تجنيها بكل سهولة!

الضغوطات النفسية قد تؤدي إلى تساقط الكثير من الشعر

تعتبر الأمور الوراثية من أهم أسباب تساقط الشعر، فالجينات تلعب دوراً كبيراً في سقوط الشعر بشكل تدريجي حتى عند النساء، ولكن هل هذا هو السبب الوحيد؟؟

بالتأكيد لا، فالكثير من السيدات يقلن الجملة الخاطئة الشهيرة: "تساقط شعري عامل وراثي"، في حين أن تساقط الشعر له 4 أسباب أخرى يمكن تجنبها بكل سهولة للحصول على شعر خال من مشكلة التساقط، وهي:

1. الإجهاد والتوتر

هل تعلمين أن الضغوطات النفسية قد تؤدي إلى تساقط الكثير من الشعر، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن تساقط الشعر قد يرجع إلى التوتر الذي يقوم بإجبار الكثير من الشعيرات على الدخول في مرحلة تسمى "بالرقود"، والتي يتوقف فيها نشاط ونمو الشعر.

2. الاضطرابات الهرمونية

قد يتساقط الشعر أثناء فترات البلوغ والحمل والولادة، نتيجة تغير الهرمونات، وهذا أمر طبيعي، لذا لا تقلقي فسيعود الشعر إلى طبيعته بعد فترة، وكل ما عليك فعله هو تركه وعدم العبث به حتى لا تسوء حالته.

3. إرهاق الشعر بالمنتجات الكيميائية

قد تجدين أن أفضل حل لمشاكل شعرك هو تنظيفه بشكل مستمر، وهذا أمر غاية في الخطورة، فالإكثار من تنظيف الشعر واستخدام الشامبوهات والصبغات يؤدي إلى إرهاق الشعيرات وتساقطها.

4. التغذية الغير متوازنة

يحتاج الشعر إلى قدر من الفيتامينات والمعادن حتى يحافظ على رونقه، ومن أمثلة هذه الفيتامينات:

• فيتامين (B ) الخاص بنمو الشعر، والحفاظ على لونه، ويتواجد في كل من: الجزر، والفطر، والقرنبيط، وصفار البيض، والموز، والمكسرات.

• "أوميجا3" المتواجد في السمك خصوصاً سمك السلمون.

• فيتامين (A) المتواجد في السبانخ والجزر.

• بعض المعادن كالسيلينيوم الذي يكثر في الجوز البرازيلي، والزنك الموجود في المحار والجوز، فكلاهما يحافظان على فروة الرأس، ويقللان من تساقط الشعر.

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