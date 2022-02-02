فوائد زيت الحبة السوداء لخشونة الركبة، للبشرة والشعر

فوائد زيت الحبة السوداء لخشونة الركبة التحكم بحدة الألم في الظهر والمفاصل وحتى التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث تم وضعه على الجلد مباشرة أو تناوله عبر الفم.

زيت حبة البركة من الزيوت الطبيعية القديمة الأكثر استخداماً في المجالات العلاجية والجمالية العديدة، ويطلق على زيت حبة البركة مسمى زيت الحبة السوداء أو القزحة.

القيمة الغذائية لـ زيت الحبة السوداء

يحتوي زيت الحبة السوداء على مادة تعرف باسم الثيموكينون وهو مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات قد يكون له أيضًا خصائص تقلل من الأورام، زيت الحبة السوداء عالي الجودة مناسب أيضًا للاستخدام في الطهي والخبز والمشروبات.

زيت حبة البركة متوفر بأكثر من شكل، إذ يمكن تناول زيت الحبة السوداء على شكل كبسولات أو تطبيقه موضعيًا على الجلد، ومن الممكن أيضًا إضافة الزيت إلى زيوت التدليك والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة وحتى العطور.

ما هي الحبة السوداء؟

الحبة السوداء أو ما تسمى حبة البركة أو الكمون الأسود، القزحة، شونياز، بالكالونجي الأسود، الكراوية السوداء، هي عشبة حولية تعلو 30 سم، لها ساق منتصبة متفرعة وأوراق دقيقة عميقة الفصوص وأزهار زرقاء إلى رمادية وقرون وبذور مسننة.

الحبة السوداء هي نوع نباتي ينتمي إلى جنس الشونيز من الفصيلة الحوذانية، وتنتج ثماره البذور التي تسمى بحبة البركة، موطنها الجزيرة العربية والمشرق العربي والمغرب العربي وإيران والهند وباكستان، تزرع الحبة السوداء في كثير من أنحاء آسيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

فوائد الحبة السوداء

التقليل من حد الإصابة بأمراض القلب من خلال التقليل من ضغط الدم المرتفع، والتقليل من الكولسترول السيء في الجسم.

التقليل من الوزن الزائد

التقليل من حدة الأعراض المرافقة لأمراض الكبد والكلى، بالإضافة لتعزيز صحة هذه الأعضاء.

تحسن خصوبة الرجال، وذلك من خلال تحسن صحة وجودة وحركة الحيوانات المنوية.

معالجة الجروح وسرعة التئامها

التخلص من البكتيريا التي يمكن أن تتسبب بتعرض الجروح للتلوث وبالتالي التقليل من سرعة التئامها.

معالجة مرض السرطان مثل سرطان الدماغ واللوكيميا وسرطان الثدي.

معالجة مرض التهاب المفاصل الروماتويدي

التخفيف من أعراض وأزمة الربو

تقوية التركيز وتحسن الذاكرة.

فوائد زيت حبة البركة للبشرة والشعر

إزالة الشوائب والأوساخ والخلايا الجلدية الميتة المتواجدة على البشرة

التخلص من مشكلة حب الشباب والبثور.

تعزيز صحة وجمال البشرة؛ ومنها فيتامين أ وفيتامين ب حيث تعمل هذه الفيتامينات على تغذية البشرة وإزالة الجلد الميت، والتصبغات الجلدية التي تظهر بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

زيادة نمو الشعر من خلال احتواء مكوناته على مضادات الهستامين التي لها دور في إعادة إنبات الشعر.

ترطيب الشعر ومنعه من الجفاف والمحافظة على موازنة زيوت فروة الرأس للحصول على شعر صحي ولامع.

فوائد زيت حبة البركة لشعر الأطفال

يحسن من نعومة وملمس الشعر.

يرطب الشعر الخشن ويمنعه من الجفاف.

يساعد على زيادة طول الشعر بشكل فعال من أي مستحضرات أخرى للحصول على شعر صحي وطويل.

تعزيز وتحفيز البصيلات في فروة الرأس على إنبات الشعر.

يقلل من البكتيريا والطفيليات الضارة التي تظهر على فروة الرأس

زيت حبة البركة تعمل على الحد من ظهور قشرة الرأس المزعجة.

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