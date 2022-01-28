8 من فوائد فيتامين هـ الفريدة من نوعها للجسم

على الرغم من أن فيتامين هـ غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مركب واحد، إلا أنه في الواقع مجموعة من ثمانية مركبات قابلة للذوبان في الدهون لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة، ومن بين هذه الأشكال الكيميائية الثمانية، يفي ألفا توكوفيرول بشكل أفضل بالمتطلبات الغذائية للإنسان.

ويوجد فيتامين هـ بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، بما في ذلك البذور والمكسرات وبعض الخضروات وبعض المنتجات المدعمة، كما يمكنك أيضًا اعتباره مكملًا غذائيًا.

وفي الواقع، يلعب فيتامين هـ العديد من الأدوار في جسمك، ويشتهر بتأثيراته المضادة للأكسدة، حيث يحمي خلاياك من التلف التأكسدي عن طريق تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، بالإضافة إلى ذلك، فهو ضروري للوظيفة المناعية والخلوية.

فوائد فيتامين هـ

قد يقلل من علامات الإجهاد التأكسدي ويحسن الدفاعات المضادة للأكسدة

الإجهاد التأكسدي هو حالة تحدث عندما يكون هناك اختلال بين دفاعات الجسم المضادة للأكسدة وإنتاج وتراكم مركبات تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الخلايا وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

ونظرًا لأن فيتامين هـ يعمل كمضاد قوي للأكسدة في الجسم، فقد أظهرت الدراسات أن المكملات بجرعات عالية منه يمكن أن تقلل من علامات الإجهاد التأكسدي وتعزز الدفاعات المضادة للأكسدة لدى بعض الناس.

قد يقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم مثل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن الواعد أن الأبحاث تشير إلى أن مكملات فيتامين هـ قد تساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل هذه لدى بعض الأشخاص.

ولقد وجدت مراجعة أجريت عام 2019 على 18 دراسة أنه مقارنة بالعلاجات الوهمية، قللت مكملات فيتامين هـ بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي على التوالي.

قد يفيد أولئك الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي

يتضمن مرض الكبد الدهني غير الكحولي عددًا من الحالات التي تسبب تراكم الدهون في الكبد لدى الأشخاص الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربونه، ووفقًا لنتائج البحث، قد تحسن مكملات فيتامين هـ بعض جوانب الصحة لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

قد يساعد في إدارة عسر الطمث

عسر الطمث هي حالة تتميز بألم الدورة الشهرية الشديد والمتكرر، مثل التقلصات وآلام الحوض، ومن الواعد أن الأبحاث تشير إلى أن مكملات فيتامين هـ قد تقلل الألم لدى النساء المصابات بهذه الحالة، حيث في دراسة أجريت عام 2018 على 100 امرأة مصابة بعسر الطمث، أدى تناول فيتامين هـ يوميًا إلى تخفيف آلام الدورة الشهرية أكثر من العلاج الوهمي، وكانت التأثيرات أفضل عندما تم دمج الفيتامين مع مكمل أوميغا 3.

قد يفيد صحة الجلد

قد تكون مكملات فيتامين هـ مفيدة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات جلدية معينة، مثل الأكزيما، ومع ذلك، فإن البحث محدود حاليًا، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة المزيد حول هذه الفائدة المحتملة.

قد يفيد الصحة المعرفية

قد يساعد الحفاظ على مستويات فيتامين هـ المثلى وتناول المكملات الغذائية في الحماية من التدهور المعرفي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المكملات تفيد الأشخاص الذين يعانون من حالات معرفية مثل مرض الزهايمر.

قد يفيد كبار السن

نظرًا لأن فيتامين هـ يلعب أدوارًا مهمة في الصحة، مثل تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة المناعة، فقد تفيد المكملات الأشخاص الذين لديهم احتياجات متزايدة أو لا يحصلون على ما يكفي في وجباتهم الغذائية، مثل بعض كبار السن.

قد يحسن وظائف الرئة

أظهرت الدراسات أن مكملات فيتامين هـ يمكن أن تحسن وظائف الرئة وبعض أعراض الربو لدى الأطفال والبالغين.

نقص فيتامين هـ

في حين أن نقص فيتامين هـ نادر بشكل عام، إلا أنه أكثر شيوعًا في مجموعات سكانية معينة, فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مرتبطة بسوء امتصاص الدهون، بما في ذلك التليف الكيسي ومرض كرون، معرضون لخطر متزايد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المصابين ببعض الأمراض الموروثة النادرة، هم أكثر عرضة للإصابة بالنقص، وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص في المدخول الغذائي، مثل الأطفال في البلدان النامية والأشخاص المصابين بفقدان الشهية، بنقص فيتامين هـ نتيجة لسوء التغذية.

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