فوائد زيت الخردل الجمالية لتقوية الأظافر!

يتسبّب طلاء الأظافر، وتعريضها للماء لفترات طويلة من الوقت في تغيُّر لونها، فتُصبح ضعيفة ومتشققة وعرضةً للكسر. وفي بعض الأحيان تؤدي إلى النّمو البطيء، وظهور فطريات الأظافر أيضاً. ولكن ولحسن الحظ، يُمكن تجنّب هذه الأضرار من خلال تقوية الأظافر بمكونات طبيعية موجودة في المنزل، وأبرزها زيت الخردل. نقدم لك طريقة تقوية الاظافر بزيت الخردل لزيادة قوتها ومنعها من التكسر.

طريقة تقوية الاظافر بزيت الخردل

لأظافر قوية لا تشوبها شائبة وحمايتها من التكسّر، طبّقي خلطات الخردل التي نستعرضها لك في الآتي:

يلعب زيت الخردل دوراُ كبيراً في تقوية أظافرك، وحماية طبقة الجلد التي تُحيط بالأظافر من التعرض للإصابة بأي نوع من الفطريات الضارة، ويحتوي زيت الثوم على كميات كبيرة من عنصر الكبريت، الذي له دور هام في إنتاج الكولاجين المهم لتدعيم صحة الأظافر، ومنع تشققها وتكسرها، بل وجعلها تنمو بشكل أسرع. أمَّا عصير الليمون فيعمل على تبييض الأظافر ويكسبها اللمعان الملحوظ لتستعيد مظهرها الصحي تدريجياً.

المكونات:

ملعقة طعام من زيت الخردل.

ملعقة صغيرة من زيت الثوم.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ثم اغمسي فيها أظافرك، وانتظري حتى تتشرَّب الأظافر للخليط، وبعدها اشطفي يديك بالماء الفاتر، وكرري الخلطة مرتين اسبوعياً.

خلطة زيت الخردل مع الزيوت الأخرى

زيت الخردل مع زيت اللوز: يعمل مزج زيت الخردل مع زيت اللوز على تحفيز عملية نمو الأظافر بشكل صحي.

زيت الخردل مع زيت جوز الهند: يمنح خلط زيت الخردل، مع زيت جوز الهند الأظافر ترطيباً مدهشاً.

زيت الخردل مع زيت السمسم: يُمكنك الاعتماد على زيت الخردل ممزوجاً بزيت السمسم، للحصول على أظافر قوية ذات لمعان، ورونق.

زيت الخردل مع مع زيت الزيتون: بإمكانك اللجوء إلى خلط زيت الخردل مع زيت الزيتون، للحفاظ على أظافرك من التعرض للتكسُّر أو التقصُّف.

زيت الخردل مع زيت البرتقال: اخلطي زيت الخردل مع زيت البرتقال، للحصول على أظافر قوية.

خلطة زيت الخردل مع زيت الثوم والليمون: قومي بمزج زيت الخردل مع الليمون وزيت الثوم لحماية أظافرك من التعرض لأي تشقق.

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج؛ استمري على إستخدام الخلطة التي تُناسبك لمدة ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة أهمية أن تكون أظافرك مغمورة داخل الزيت لمدة لا تقل عن ربع ساعة.



نصائح للحصول على أظافر قوية

العناية بالأظافر من خلال ترطيب اليدين يومياً لأكثر من مرة، بخاصةً بعد استخدام المياه، ويجب تدليك المنطقة حول الأظافر بكريم الترطيب أو الزيت المُستخدم وذلك لمنع ظهور الزوائد الجلديّة حول الأظافر.

استخدام مبرد الأظافر بطريقةٍ صحيحة، بحيث يتم برد الأظافر بشكل مستقيم وعدم استخدام طريقة الالتفاف عند بردها، بحيث يتم العمل من زاوية 45 درجة عند حواف الإظفر لمنع تمزقها.

عدم استخدام طلاء الأظافر ومزيل الأظافر بشكل يومي، فمزيل الأظافر يُسرّع من ظهور التجاعيد على اليدين، إلى جانب أنه يُسبب تكسُّر الأظافر وجعلها هشةً.

تَجنّب إستخدام الأظافر المُزيّفة، وطلاء الأظافر.

عدم تعريض الأظافر للمواد الكيميائيّة القاسيّة، أو تعريض اليدين للماء لوقتٍ طويل.

ارتداء القفازات عِنْد القيام بالأعمال اليدويّة المؤذية للأظافر.

تجفيف الأظافر بعد الاستحمام أو السّباحة بالإضافة إلى وضع المُرطّب عليها.

المحافظة على الأظافر قصيرة؛ فكُلما كانت أقصر، كُلما كانت قويّة أكثر.

التّوقف عن قضم الأظافر.

تجنّب التقاط الأشياء، أو كشط الأسطح الصّلبة بالأظافر.

تناول الأطعمة الصّحية، ومنها تلك التي تحتوي على البروتين، مِثْل الدّجاج، والبَيْض، واللّحوم الخاليّة من الدّهون، ومُنْتجات الألبان قليلة الدّسم، والمُكسّرات، والمأكولات البحريّة، وفول الصّويا، والكينوا، والفاصوليا.

زيادة استهلاك الأطعمة التي تحتوي على البيوتين، مِثْل السّلمون، والذّرة، والجزر، وصفار البَيْض، والحبوب المُدعّمة، وفول الصّويا، والعدس، والفول السّوداني، والبطاطا الحلوة، واللّوز.



زيت الخردل في سطور

زيت الخردل هو واحد من الزيوت النباتيّة ذات الرائحة النفاذة، ويميل لونه إلى الأصفر، وتوجد بذور الخردل في مناطق مختلفة من أوروبا وآسيا، ويتمّ حفظ بذور الخردل أو زيته في مكانٍ بارد وجاف بعيداً عن الحرارة العالية. ويستخرج الزيت من خلال إحضار بذور الخردل وطحنها جيداً، ثمّ إضافتها إلى الماء، وبعدها يتمّ تعريض المزيج إلى البخار، فتبدأ قطرات الزيت بالظهور، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامّة، والتي من أهمّها: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والنحاس، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من المواد المضادّة للأكسدة، وفيتامين (ب1)، و (ب2)، و (ب6)، وفيتامين (هـ، و، ج)، وحامض الفوليك، والكاروتينات، والألياف.

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