فوائد زيت الزيتون للشعر المصبوغ 

استخدم منذ القِدم لعلاج الشعر الجاف والمشاكل الأخرى التي يمكن أن تصيب الشعر، حيث إنه غني بفيتامين E والذي يعالج الشعر المقصف والمُجهد، بالإضافة إلى ذلك فهو يحفز نمو الشعر الجديد ويرطب الشعر بشكل فعال، لذلك فهو من أفضل العلاجات التي تستعمل لعلاج الشعر المصبوغ، والذي قد يُصاب بالتكسر والتقصف والجفاف نتيجة استخدام المواد الكيميائية.

يمكن تسخين كمية مناسبة من زيت الزيتون على النار، ثم تدليك فروة الرأس به وبعدها يتم توزيعه على كافة الشعر وحتى أطرافه، ثم يُغطى بمنشفة ويُترك لمدة نصف ساعة وبعدها يُشطف بالماء والشامبو، أما إذا كان الشعر دهنياً فيجب أن لا تُدلك فروة الرأس به.

والجدير بالذكر، أن زيت الزيتون هو من الزيوت الطبيعية الذي يتميز بفوائده العظيمة والمختلفة لصحة جسم الإنسان، ولا يقتصر استخدام زيت الزيتون للأغراض الغذائية فقط، بل يُستعمل أيضاً في علاج جميع مشاكل الشعر المختلفة والمتعددة وخاصة الشعر الجاف والمصبوغ.

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