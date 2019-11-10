نصائح لمكياج عيون خاص بفصل الشتاء

المكياج البرونزي الناعم، يعتبر من كلاسيكيات اطلالة المرأة، إذ انه يليق بسحنة المرأة العربية ولون شعرها الذي يتراوح بين البني الداكن والاسود. فألوان البرونز فوق العينين تبرز النظرات القوية والحادة من دون أي مبالغة كما هو الحال مع المكياج الاسود الدخاني.

لذلك، في هذا التقرير تعرفي معنا الى أصول تطبيق المكياج البرونزي الناعم في خريف 2019 وشتاء 2020، لتحصلي على اطلالة استثنائية.



1 - تحضير البشرة وتوحيد لونها:



• الخطوة الاولى لتطبيق أي مكياج ناجح، تبدأ بتنظيف البشرة جيدا باستخدام غسول الوجه المناسب لها أوباستعمال ماء الـ"ميسيلير"، أيا كانت العلامة التجارية لها.

• الخطوة الثانية تكمن في ترطيب البشرة ومحيط العينين، باستخدام التركيبة المناسبة من الكريم.

• انتظري ثلاث دقائق الى اربع لكي يتسنى للبشرة امتصاص الكريم.

• طبّقي كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك. إذا كانت بشرتك شبه خالية من البثور والشوائب، اختاري تركيبة تتمتع بتغطية متوسّطة.

• امزجي بضع نقاط من الهايلايتر السائل مع كريم الاساس، وطبقيه على وجهك، للحصول على سحنة متجانسة اللون ومشرقة لا بل مضيئة.

• طبقي هذا المزيج بفرشاة البلاندر البيضوية الشكل.

• بعد توحيد لون البشرة، حان وقت الكونسيلير اي خافي الهالات السوداء. اختاريه درجة واحدة افتح من كريم الاساس.

• يمكنك تطبيق القليل من الهايلايتر على المناطق المناسبة، كجسر الانف، تحت الحاجب، عند الزاوية الخارجية تحت العين وعند الزاوية الداخلية من العين.

• طبّقي البرونزر خصوصا في مكياج المناسبات، فهو يحدّد الوجه ويعطيه إطلالة رائعة. استخدميه على كسرة الخد، الجبين، الذقن.



قواعد تطبيق مكياج عيون برونزي ناعم:



• اختاري لونين من ظلال العيون كالبني اللامع قليلا ولون البرونز.

• استخدمي الفرشاة المسطّحة من أجل مزج ظلال العيون بشكل متقن. ابدئي بتطبيق اللون البني الترابي بفرشاة مسطحة على الجفن المتحرك، باستثناء المنطقة فوق خط الرموش.

• ادمجي ظلال العين البني بالفرشاة ومدذيه صعوداً حتى الجفن الثابت، بهذه الطريقة تحصلين على لون متدرج من اللون البني الداكن الى البني الفاتح.

• طبّقي لونا برونزيا ناعما على المنطقة فوق خط الرمش. كلّما كانت المناسبة رسمية، ينصح باختيار لون يتمتع بلمعية اكبر.

• طبّقي القليل من الأيشادو البني على خط الرمش السفلي.

• اخيرا طبقي الماسكرا المكثفة باللون البني، لكي تحصلي على مكياج دافئ.

• طبّقي قلم الكحل البيج داخل العين، هذه اللمسة ستعزّز نظرتك وتمنحك عينين واسعتين.

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