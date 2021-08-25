زيت الزيتون هو زيت ناتج من عصر أو ضغط ثمار الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ يستعمل زيت زيتون في الطبخ والصيدلة والطب، وفي إشعال المواقيد الزيتية وفي الصّابون.

زيت الزيتون مستعمل بكثرة لكونه غذاء صحي غني بالدّهون المفيدة والفيتامينات. وتعتبر 85% من الدهون الموجودة فيه صديقة للقلب، كما تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.

من فوائد زيت الزيتون يمكنه القضاء على بكتيريا المكورات العنقودية اروس، ويقلل من خطر الاصابة بالسرطان، ويعد زيت الزيتون علاج حالات التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس،الأكزيما.

القيم الغذائية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القولون وعمله، حيث يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا.

إلى جانب ذلك فإن زيت الزيتون يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.

فوائد زيت الزيتون للعين

يخفّف نسبة التعرض لمرض "الضمور البقعي" الذي يسبب ضعف النظر والعمى، بسبب احتوائه على الدهون المفيدة.

فوائد زيت الزيتون للعين يقي من البقع الصفراء التي تُصيب شبكة العين، خصوصاً لكبار السن، والبقع الصفراء هي العامل الرئيسي الثاني التي تسبب العمى للعين بعد مرض السكري.

من فوائد زيت الزيتون للعين يحمي جيداً الأوعية الدموية للعين.

من فوائد زيت الزيتون للعين يرطّب البشرة المحيطة بالعيون ويتخلّص من الخطوط الدقيقة، عن طريق استخدامه ككريم للعين.

يُحافظ على النظر، لاحتوائه على أحماض أوميجا-3.

وصفات من زيت الزيتون للعين مساءً، ضع كمية صغيرة من زيت الزيتون على طرف أصبعك، ثمّ دلّك بلطف على مختلف الأجزاء الخارجية للعين، فهو يوفّر الرطوبة ويخفف الورم و الاحمرار.

استخدام زيت الزيتون كقطرة للعين صباحاً ومساءً لعلاج العين المرهقة. خلط زيت الزيتون مع كحل الأثمد لعلاج جفاف العين.

أنواع زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون البكر الممتاز ذو الطعم والجودة والسعر الأعلى، ذو درجة حموضة قصوى حتى 1٪. وينتج بعملية الكبس الباردة، خالي من المواد كيميائية ومناسب للسلطة.

زيت الزيتون البكر الجيد ذو درجة حموضة قصوى حتى 1.5٪. وأيضا يعتبر زيتاً جيداً جداً، ومناسباً للطهي.

زيت الزيتون البكر ذو درجة حموضة قصوى حتى 3٪، مناسب للطهي، ولكن درجة حموضة أعلى من 3٪ تجعله ليس مناسباً للأكل.

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