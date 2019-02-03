تعرف على فوائد زيت السمسم لعلاج الكحة

زيت السمسم يفيد في صحة القلب والأوعية الدموية

تستخدم الكثير من الأغذية المتعارف عليها في مجال العلاج كبديل آمن عن الأدوية الكيميائية المصنعة، ومن بين الأغذية العلاجية المعروفة زيت السمسم.

يستخرج زيت السمسم من بذور السمسم، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، كما أنّه مضاد للالتهابات أيضاً، فبذور السمسم مصدر جيد للبروتين مع وجود الأحماض الأمينية عالية الجودة كمكون أساسي في بذور السمسم، ويحتوي زيت السمسم على المغنسيوم الذي يقي من مرض السكري، ويستخدم زيت السمسم أيضاً في تخفيض ضغط الدم وبلازما الجلوكوز لدى مرضى السكري شديدة الحساسية

فوائد بذور السمسم:

- علاج الأنيميا حيت تعمل بذور السمسم على علاج فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

- تدعم صحة الجهاز الهضمي والقولون لأنها غنية بالألياف حيت تساعد على ضمان سهولة سير عمل الأمعاء بسلاسة.

- تستخدم في علاج مشاكل الأسنان عن طريق إزالة البلاك في الأسنان وتبيض الأسنان.

- تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة وحمض الأوليك الذي يساعد في خفض الكولسترول الضار في الجسم وهذا يمنع من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي والجلطات.

فوائد زيت بذور السمسم:

- يفيد زيت السمسم في علاج التهاب المفاصل والروماتيزم حيت تحتوي بذور السمسم على النحاس الذي يعمل على تنظيم الأنزيمات المضادة للأكسدة وبالتالي تقليل الألم والتورم الذي يصاحب التهاب المفاصل.

- كعلاج لحروق الشمس حيت يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة من الشمس من إتلاف الجلد وبالتالي منع ظهور التجاعيد والتصبغات.

- يعمل أيضاً على إزالة السموم من خلال المواد المضادة للأكسدة وذلك بخلط نصف كوب من زيت السمسم مع نصف كوب خل التفاح وربع كوب من الماء والقيام بغسل الوجه واليدين بهذا المحلول مرة واحدة ليلاً للتخلص من الزيوت والأوساخ بسهولة.

- يفيد في صحة القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يمنع تصلب الشرايين وبالتالي فهو مفيد في صحة القلب.

- يستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة فيعمل على جعل البشرة متوهجة ويحافظ على مرونة الجلد وإبقائه ناعماً ونضر.

- يساعد أيضاً على شد جلد الوجه وخاصة منطقة حول الأنف وتقليل توسع المسام والمساعدة على إغلاقها وتضيقها بكل سهولة، ويسيطر على هيجان البشرة وتقليل السموم التي تنمو على سطح البشرة.

زيت السمسم في علاج الكحة

يستخدم زيت السمسم في علاج الكحة التي تنتج بسبب حدوث المشاكل في الجهاز التنفسي، فغالباً ترتبط الكحة بتجمع البلغم في الصدر ممّا يسبب الكحة وضيق التنفس، والكحة عملية طبيعية يقوم بها الجسم من أجل التخلص من البلغم أو مسبب الكحة بشكل عام، ومن أكثر العناصر الموجودة في زيت السمسم التي تساعد في علاج الكحة واضطرابات الجهاز التنفسي هو البوتاسيوم، يمكن تناول خليط زيت السمسم والزنجبيل والطحينية وزيت الزيتون وحبة البركة على الريق بمقدار ملعقة صغيرة من أجل علاج الكحة.

قد يعجبك أيضاً:

10 فوائد لتناول العسل على الريق

كيفية التخلص من الدهون حول الخصر

فوائد حليب جوز الهند للجسم