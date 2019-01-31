أهم فوائد سمك السلمون على النساء الحوامل

يجب على الحوامل تناول السلمون لأنه يخفف من خطر الحساسية لدى الرضع

على النساء الحوامل تناول سمك السلمون أثناء فترة الحمل بحسب نتائج دراسة تمّ التحدّث عنها خلال مؤتمر Experimental Biology، لأنه يخفف من خطر الإصابة بالحساسية لدى الرضع ولا سيّما منها الربو. تقول هذه الدراسة غنّ تناول السلمون مرّتين في الأسبوع يحمي الرضيع من خطر الإصابة بالربو. أجرى باحثو جامعة ساوثمبتون في بريطانيا دراستهم على 123 امرأة حاملاً من أجل فهم الرابط بين تناول السلمون وخطر الإصابة بالحساسية لدى الحديثي الولادة. وقد حلل الباحثون المعطيات الطبية لأطفال المشتركات، وقد قارن الباحثون النتائج بأطفال النساء اللواتي لم يتناولن السلمون خلال فترة الحمل.

وتبيّن أنه في السنتين ونصف السنة، كان أطفال المرأة التي تناولت السلمون خلال فترة الحمل أقلّ عرضة للإصابة بالربو. والسبب في ذلك يعود لوجود الأحماض الدهنية في السلمون والتي تؤثر في العديد من الأمراض من بينها الحساسية والأمراض الالتهابية كداء الكرون. تؤكد نتائج هذه الدراسة نتائج دراسة أخرى قام بها باحثو علم الأعصاب من جامعة توهوكو الطبية (مياجي، اليابان)، والتي نشرت في المجلة العلمية Stem Cells وهي تسلّط الضوء على فوائد السمك خلال فترة الحمل. وقد تبيّن من خلالها أنّ تناول الأوميغا 3 خلال فترة الحمل يحمي دماغ الرضع.

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