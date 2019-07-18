أفضل وقت لشرب القهوة الصباحية هو ما بين الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر بحسب الدراسات الكثيرة التي أجريت على جسم الإنسان والسبب أنّ مادة الكافيين تكون أكثر فاعلية في هذا الوقت.

هل تتناول قهوتك في هذا الوقت؟‎

ومن أهم فوائد شرب القهوة الصباحية:

1- تُحسّن القهوة المزاج، والحالة النفسيّة، وتخفّف من الشعور بالاكتئاب.

2- ترفع من مستوى التركيز، بالإضافة إلى أنّها تساعد الدماغ على تذكّر المعلومات وحفظها.

3- تزيد من الحيويّة والنشاط في جسم الإنسان.

4- تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم، وبالتالي فهي مفيدة للذين يعانون من الوزن الزائد.

5- تُقلّل من التوتر والهيجان العصبي، ويعود السبب في ذلك إلى الرائحة الزكيّة التي تنبعث من فنجان القهوة.

6- تحمي من خطر الإصابة بالأمراض، مثل: السرطان والقلب والشرايين، وذلك بفعل مضادات الأكسدة التي تحويها القهوة بنسبة خمسة عشرة بالمائة.

7- تُقلل من بعض أنواع الحساسيّة، والالتهابات الحادّة .

8- تُساعد مادة الكافيين على التخلّص من احتقان الأوعية الدموية، بالتالي تخفّف الشعور بالصداع.

9- تحدّ من الإصابة بمرض السّكر لمن يتناولها بشكل منتظم كلّ صباح.

10- تُسهم في زيادة النشاط البدني، وتساعد الجسم على زيادة قدرته على التحمّل، فيؤدّي ذلك إلى زيادة المهارات العضليّة والذهنيّة.

11- تُحسّن من مستوى الكولسترول في الدم، بفعل مضادّات الأكسدة.

12- تحمي من تليّف الكبد وسرطان الكبد.

13- تحافظ على صحّة الأسنان، حيث تمنع تشكّل الرواسب عليها.

14- تحدّ من فرصة الإصابة بالشلل والرعاش. تحافظ على البشرة وصحتها، فهي تقي من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

15- تُسهم في إعطاء لون للشعر، حيث توضع القهوة مع البلسم على الشعر، وتترك لمدّة عشرين دقيقة.

16- تُخلص الجسم من الجفاف، وتحديدً في القدمين.

17- تحد من خطر الإصابة بالحصوة في المرارة.

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