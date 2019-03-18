ما هي أضرار المشروبات الغازية؟

من يكثرون من تناول المشروبات الغازية ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

المشروبات الغازية هي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر حسب النكهة المضافة.

تتواصل دوماً التحذيرات من الأضرار الصحية للمشروبات الغازية، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن علاقة بين هذه المشروبات وبين أحد أنواع السرطانات النادرة.

وأشارت دراسة سويدية إلى أن من يكثرون من تناول المشروبات الغازية ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية.

وقالت سوزانا لارسون بمعهد كارولينسكا بالسويد وأحد المشاركات في الدراسة إن استهلاك المشروبات الغازية ارتبط بشكل غير متسق بمخاطر الإصالة بسرطان القنوات الصفراوية وأنواع أخرى من السرطانات.

وقام الباحثون بتحليل بيانات استطلاع عن العادات الغذائية لـ 70 ألف شخص بالغ، ثم قاموا بمتابعة حالاتهم لأكثر من 13 عاماً، حيث ظهر أن الأفراد الذين يستهلكون يومياً مشروبين أو أكثر من العصير أو المشروبات الغازية بما في ذلك المحلاة اصطناعياً تزيد فرص إصابتهم بسرطان المرارة عن فرص إصابة من يبتعدون عن هذه المشروبات وتزيد فرص إصابتهم بأورام القنوات الصفراوية بنسبة 79%.

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