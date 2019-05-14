فوائد شرب الكركديه في رمضان

يتميّز شراب الكركدية بلونه الأحمر وطعمه الحامض الذي يماثل طعم التوت البريّ، كما يخلو من الكافيين، وتنخفض به السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك فهو غنيّ بالكثير من المعادن والفيتامينات خصوصاً فيتامين ج الذي يعتبر الأكثر وفرة في أزهار الكركديه، وأيضاً الأحماض العضويّة والأمينيّة، ومركبات الفلافونويد، ومضادّات الأكسدة وأهمّها مادّة الأنثوسيانين المسؤولة عن اللون الأحمر في نبات الكركديه.

كون شراب الكركديه هو الأكثر شعبية في الدول العربيّة خلال شهر رمضان خصوصاً في فصل الصيف الحارّ، ومن أهم فوائده:

1- يعتبر الكركديه من أفضل المشروبات في ري العطش رمضان وتنشيط الجسم كونه مرطباً ومنشطاً للهضم؛ فهو يحتوي على نسبة كبيرة جداً من فيتامين ج، حيث يساهم هذا الفيتامين في تقوية مناعة الإنسان، وفي امتصاص الحديد في خلايا الجسم، والوقاية من أعراض الزكام والبرد خصوصاً في شهر رمضان.

2- يقي شراب الكركديه الصائم في رمضان من تقلّبات المزاج، والاكتئاب، والإفراط في تناول الطعام، ويحافظ على الوزن من خلال التقليل من امتصاص النشويات والسكريات.

3- يحافظ على توازن مستوى الكولسترول في الدم، ويساعد الكركديه مرضى السكري في شهر رمضان على تقليل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتخفيض مستوى الدهون الثلاثية في الجسم نتيجة ضبط مستوى الكولسترول لديهم.

4- يساهم الكركديه في خفض ضغط الدم المرتفع الذي يؤدّي إلى الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، لذا يفضّل تناوله بارداً بمعدل كوبين إلى ثلاثة أكواب.

5- يحتوي الكركديه على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة التي تسبّب في تلف خلايا الجسم والإصابة بالسرطان خاصة سرطان المعدة، كما تلعب مضادات الأكسدة دوراً مهماً في مكافحة الالتهابات التي تسبّب مشاكل صحية في الإنسان مثل مرض السكري، والسمنة، والشيخوخة المبكّرة، والزهايمر.

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