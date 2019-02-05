شرب خل التفاح على الريق يحرق الدهون المتراكمة في الجسم

يعلم الكثير من الأشخاص عن خل التفاح وفوائده الغذائية والصحية العظيمة للجسم كافة، حيث يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكالسيوم، والذي بدوره يقوّي العظام ويحميها من التآكل وحدوث الهشاشة فيها، وأيضاً لحماية الأسنان وتقويتها، كما يحتوي خل التفاح على عنصر البوتاسيوم وهو يساعد في تنظيم ضغط الدم ضمن المستوى الطبيعي، وتخليص الجسم من الماء الزائد فيه، عند تناول هذا الخل من خلال إدخاله للعديد من السلطات أو شربه مع الماء يعمل على تأمين التوازن بين حموضة وقلوية الجسم حسب الدرقم الهيدروجيني (ph)، ويساعد في تقوية الأظافر والشعر، ويعتبر مفد جداً لحماية البشرة من كافة المشاكل، تكمن الفائدة الكبرى لهذا الخل والتي تعدّ السبب الرئيسي في إقبال العديد لتناوله هي قدرته العالية على إذابة الدهون في الجسم وحرقها، لكن ينبغي الحذر للذين يعانون من حموضة أو قرحة في المعدة.

فوائد شرب خل التفاح على الريق حيث إنّ أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول كوب واحد من الماء الدافئ ومضاف إليه معلقة صغيرة من خل التفاح صباحاً وعلى الريق، وتناوله بشكل يومي وبانتظام، هذا يساعد على إذابة الدهون الزائدة في الجسم والغير مرغوب بها بشكل أكبر ممّن يتّبع حمية غذائية موزونة، وبالإضافة لممارسة الرياضة باستمرار ولكن بدون إدخال عنصر خل التفاح في الحصص اليومية المتناولة، حيث تكمن فوائد شرب خل التفاح على الريق كالآتي:

1- قدرته العالية في تحويل الدهون المعقدة إلى دهون أقل تعقيداً وهي الدهون البسيطة، والتي يسهل هضمها وتفكيكها من قبل الجسم.

2- إزالة الخمول والكسل من الشخص، وبالتالي يوفر حالة جيدة من النشاط الجسدي، هذا يساعد على زيادة حركة الشخص مما يزيد من حرق السعرات الحرارية.

3- إذابة وحرق الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم.

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