شعر الذرة تعمل على علاج حصى الكلى وتفتيتها

يتكون شعر الذرة من عدة خيوط توجد ما بين الذرة والأوراق، ويتميز هذا الشعر بلونه الأحمر الذي يميل للون البني، بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي يمكن الحصول عليها عند استعماله، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر، كالبوتاسيوم، والفيتامينات كفيتامين ج، والمواد القلوية والزيوت الطيارة والمواد الهلامية، بالإضافة إلى عدة مواد ثابتة.

فوائد شعر الذرة للجسم:

1ـ يخفض الكوليسترول الضار في الجسم.

2ـ يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

3ـ يمنع تجلط الدم بفضل إحتوائه على فيتامين (ك)، والذي يمنع فقر الدم أيضاً.

4ـ ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يساعد على إنتاج الأنسولين، لذالك فهو علاج طبيعي لمرضى السكري.

5ـ مدر للبول فيساعد على تنظيف الجسم من السموم، ويحمي من إلتهابات المسالك البولية والحفاظ على المثانة.

6ـ علاج حصى الكلى وتفتيتها، ومنع تكونها.

7ـ تحسين الجهاز الهضمي والحفاظ على أدائه بشكل منتظم بفضل الألياف الغذائية الموجودة في شعر الذرة فتعمل على منع الإمساك وتسهيل حركة الأمعاء.

8ـ علاج مشاكل القولون.

9ـ يقي من أمراض السرطان لإحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع تكون الخلايا والجذور الحرة المسببة للسرطان.

طريقة تحضير شاي شعر الذرة:

ضعوا كمية من شعر الذرة في وعاء به ماء.

أرفعوا الوعاء على النار وأتركوه ليغلي.

يصفى ويمكن عصر قطرات الليمون وإضافة السكر أو العسل الأبيض حسب الرغبة.

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