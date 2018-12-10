5 أطعمة تسبب الغازات والإنتفاخ ابتعدي عنها

البروكولي من الخضار المفيدة إلّا أنها تحتوي على مادة غازية

النفخة والغازات من أكثر الإضطرابات التي تعيق حياة الناس اليومية إن كان خلال النوم جانب الزوج أو في العمل بين الزملاء أو حتى بين العائلة، والمرأة تعتبر أن هذا الأمر معيب لدرجة أنها قد تعطّل مشاريعها وتوقف حياتها بسبب هذا الموضوع.

المرأة التي تعاني من النفخة والغازات تخرج حوالي 12 حتى 25 مرة غازات لاإرادية في اليوم.

الأطعمة السيئة التي تسبب الغازات والإنتفاخ هي:

1- البروكولي والملفوف: بالرغم من أنها خضار مفيدة وضرورية في الغذاء للسيدات، إلّا أنها تحتوي على مادة غازية لا تطير إلّا في حال الطبخ أو الشوي.

هذه الخضار يجب الإنتباه إلى الكمية التي تتناولها السيدة ويفضل عدم أخذها نيئة.

2- الحبوب: كالعدس والفاصولياء والحمص والفول والصويا والكينوا. حيث أن هذه الحبوب إذا تناولتها منفردة دون إضافة شيء إليها كالأرز أو اللوز والجوز تنفخ منطقة الخصر وتسبب البكتيريا الضارة في الإمعاء.

3- الألبان والأجبان: إذا كنت من النساء اللواتي يعانين من النفخة بعد تناول الحليب أو الألبان والأجبان فأنت تعانين من فقدان البكتيريا التي تهضم هذا النوع من الأطعمة. الأمر ليس بالصعب حيث يوجد حبوب تسهل من هضم هذه البكتيريا.

4- التفاح: حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفروكتوز والسوربيتول، وهناك أجسام من النساء لا يمكنها هضم هذه الأنواع من السكريات. والأفضل تناول التفاح مطبوخ أو مشوي مع إضافة القرفة إليه.

5- الأطعمة المالحة: تناول الأطعمة العالية بمادة الصوديوم يمكنها حبس الماء في الجسم والإصابة بالغازات. والأملاح لا يمكن تفاديها من الأطعة كلّها، لذلك تخفف منها عبر شرب الكثير من الماء.

أما الأطعمة التي تخفف من الغازات فهي:

1- الخيار: يحارب الإنزايم المسؤول عن تكوين الغازات.

2- الموز: لأنه يحتوي على البوتاسيوم مثل الكيوي والأفوكادو والفستق والليمون.

3- بابايا: تحتوي على الباباين ويساعد في تكسير البروتينات من الجسم.

4- الكرفس: بالرغم من أن السيدة تعاني منه عند تناوله حيث يعطي رائحة للبول إلا أنه يمنع الغازات.

5- الزنجبيل: وهو محارب قوي للنفخة.

6- شراب النعناع: يصفة الأطباء للسيدات.

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