فوائد عصير الجرجير يحافظ على صحة الجلد، الحصول على شعر صحي، يساعد على امتصاص الحديد، يقاوم للالتهاب،مضاد للأكسدة، منشط جنسي.

من فوائد عصير الجرجير للرجال أيضاً أنه يعمل على تقوية القدرات الجنسية؛ حيث يحفّز الرغبة الجنسية، ويزيد من القدرة على الانتصاب، ويعزّز مستوى الخصوبة لديهم، ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، كونه يحتوي على نسبة مرتفعة من عنصر الحديد، والذي بدوره يساهم في زيادة معدّل الهيموغلوبين في الدم، مما يقيّ من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، والذي يعتبر من أبرز المشكلات الصّحية المؤثرة على القدرات الجنسيّة لدى الرجال.

حيث يمتاز الجرجير بتركيبته الطبيعيّة الغنية بالمغذّيات الرئيسية، ممّا يجعله شائع الاستخدام في العديد من المجالات، مثل: المجال الغذائي، والعلاجي، حيث يمكن شربة كعصير، أو تناوله طازجاً، ونظراً لأهميته اخترنا أنّ نستعرض أبرز فوائد عصيره للرجال، والفوائد العامّة لاستخدامه.

فوائد الجرجير للرّجال

من فوائد الجرجير للرجال أنه قد يساعد على تعطيل المفعول السلبي لبعض المواد الكيميائية الضارة التي قد تتسلل إلى الجسم من البيئة المحيطة، وهي مواد قد يكون لها تأثير سلبي على الرغبة الجنسية للرجال.

فوائد الجرجير للرّجال

فوائد الجرجير للرّجال تحسين قدرة العضلات على استعمال الأكسجين

يحتوي الجرجير على نسبة جيدة من النترات وهي مركبات كيميائية تتواجد في أنواع معينة من الأطعمة، وتساعد على تحسين قدرة العضلات على الاستفادة من الأكسجين الذي يصلها بشكل عن طريق جهاز الدوران.

لذا ونظرًا لاحتواء الجرجير على النترات فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تحسين الأداء الرياضي وتحسين الأداء الجنسي كذلك لدى الرجال.

من الأطعمة الأخرى التي تعد مصادر جيدة للنترات: عشبة الراوند، والجزر، والباذنجان، والكرفس، بعض أنواع الخضراوات الورقية الخضراء.

فوائد الجرجير للرّجال مكافحة ضعف الانتصاب

وجد أن تناول الجرجير مع دواء مخصص لعلاج ضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم قد يساعد على تحسين فعالية هذا النوع من الأدوية وتقوية تأثيرها.

يجب استشارة الطبيب عن أنواع هذه الأدوية لأنها ذات ضرر كبير على القلب والأوعية الدموية.

فوائد الجرجير للرّجال تعزيز إثارة الشهوة الجنسية

من فوائد الجرجير للرجال أنه قد يساعد على تعطيل المفعول السلبي لبعض المواد الكيميائية الضارة التي قد تتسلل إلى الجسم من البيئة المحيطة، وهي مواد قد يكون لها تأثير سلبي على الرغبة الجنسية للرجال.

يعزى هذا النوع من الفوائد المحتملة غالبًا لاحتواء الجرجير على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، وبعض العناصر النادرة.

فوائد أخرى للجرجير

خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان

من فوائد الجرجير للرجال والنساء قدرته على محاربة السرطان، وذلك بسبب احتوائه على مركب سلفورافان الذي يعمل على تثبيط أنزيم هيستون ديسيتيلاز وأبرز السرطانات التي يساهم الجرجير في مكافحتها هي الاتي:

سرطان الثدي.

سرطان البروستاتا.

سرطان الرئة.

تنظيم مستويات سكر الدم

إن الجرجير له خواص قادرة على المساعدة في خفض فرص الإصابة بالسكري، بالإضافة لمساعدة مرضى السكري على إبقاء حالتهم الصحية تحت السيطرة وخفض فرص إصابتهم بمضاعفات مرض السكري.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

إن قدرة الجرجير في المساهمة على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب ناتجة من النترات الموجودة بتركيبة الجرجير، والتي تعمل على خفض ضغط الدم مما يحسن عمل الأوعية الدموية، ويقلل الخطر من الإصابة بأمراض القلب.

يضاف إلى ذلك احتواء الجرجير على مضادات أكسدة تقلل من خطر التعرض للنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.

فوائد الجرجير للرّجال تحسين صحة العظام

أحد فوائد الجرجير للرجال والنساء أنه يحسن صحة العظام ويزيد من كثافتها، مما يجعله جيد في مكافحة خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.

يشتهر الجرجير بفوائده العديدة ولا سيّما تلك الخاصّة بالرّجال منذ القِدَم:

فوائد الجرجير للرّجال صحّة الجهاز التناسليّ الذكريّ

إنّ لنبات الجرجير خواصّاً مُنشّطةً للذّكورة؛ فإنّ له دوراً في تحفيز إنتاج الهرمونات الستيرويديّة في الخصيتين التي تُحسّن من فاعليّة الغدّة القلفة، فضلاً عن زيادة إنتاج الخصيتين للحيوانات المنويّة.وقد عُرفت بذور وأوراق الجرجير عند المصريّين والرّومان القدامى بقدرتها على زيادة الرّغبة الجنسيّة، واتُّخِذت كمنشّط جنسيّ.

فوائد الجرجير للرّجال تحسين القدرة الإنجابيّة

إنّ قدرة الجرجير على زيادة عدد الحيوانات المنويّة وصحّة الغدد الذكريّة يزيد من فرص التّلقيح، ويُحسّن من القدرة الإنجابيّة للرّجال. وفي دراسةٍ أُجريت في جامعة سلمان بن عبد العزيز في السُعوديّة وُجِدَ أنّ لتناول الجرجير تأثيراً وقائيّاً ضدّ الأضرار التي تتعرّض لها الخِصيتين لدى مَرضى السُكريّ؛ فقد وُجِدَ تحسُّن في مُستويات التّستوستيرون وجودة السّائل المنويّ، وفي العديد من التَغيُّرات النسيجيّة في الخِصية. لذلك، تقترح الدّراسة أنّ تناول الجرجيرعلى شكل سلطة قد يكون ذا فائدةٍ لمَرضى السُكريّ للحدّ من تدهور القُدرات الإنجابيّة.

فوائد الجرجير للرّجال المُدخّنين

في دراسة أُجرِيت على الفئران، وُجِدَ أنّ لزيت بذور الجرجير دوراً وقائيّاً للأضرار النّاجمة عن التّدخين على الخِصيتين عن طريق عكس كلّ التغيُّرات المظهريّة والنسيجيّة في الخِصية -تقريباً- النّاجمة عن التَعرُّض للنّيكوتين الذي يُؤثّر سلباً على تكوين الحيوانات المنويّة، وعدد وحركة الحيوانات المنوية، وعلى قُدرتها على الإخصاب.

فوائد الجرجير للشعر يحتوي على فيتامين أ يحتوي الجرجير على 2373 وحدة دولية من فيتامين أ الذي يحتاجه الشعر للنمو، شأنه كشأن جميع خلايا الجسم، يحتوي على مجموعة فيتامينات ب المركبة، يحتوي على فيتامين ج، يحتوي على فيتامين هـ، يحتوي على الحديد، يحتوي على الزنك،يحتوي على معادن أخرى.

الشعر علامة من علامات الجمال عند المرأة وتحديداً الشرقية؛ لذلك نراها تصبح قلقة وتبحث عن الكثير من الوسائل والخلطات التي تساعدها على الحفاظ على جمال شعرها وعلاجه في حال افتقد أياً من مقومات جماله؛ كالطول والكثافة واللمعان والحيوية.

وينصح خبراء العناية بالشعر بأن تكون هذه الوسائل عبارة عن مواد أو خلطات طبيعية؛ لغناها بالعناصر الغذائية الضرورية للشعر، والتي تساعد على الحفاظ عليه وحمايته من الكثير من المشاكل.

الجرجير هو من الخضراوات المفيدة لصحة الشعر وجماله، وذلك لاحتوائه على العديد من المغذيات ومن أهمها:

الكالسيوم،وهو من أهم المعادن الضرورية لتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.

فيتامين أ، والذي يعد مهماً لنمو خلايا الشعر، كما أنه يحفز الغدد على إفراز الزهم والذي يرطب فروة الرأس ويحمي صحة الشعر.

فيتامين ج والذي يحمي الشعر من الجفاف ومن الجذور الحرة أيضاً ويمنع تقصف الشعر.

يحتوي الجرجير على الزنك، ويلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، كما أنه يحافظ على عمل الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر بشكل صحيح.

ويعد تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك،﻿ وتبين أن تناول مكملات الزنك يقلل من تساقط الشعر الناجم عن نقص الزينك.﻿

ويحتوي الجرجير على الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد.﻿

يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وهذا يجعله معدنًا مهمًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر.

يعد نقص الحديد الذي يسبب فقر الدم سببًا رئيسًا لتساقط الشعر، وهو أمر شائع أكثر بين النساء. ﻿

فوائد الجرجير بشكل عام