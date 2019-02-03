تعرف على فوائد عصير الفجل للكلى

من فوائد عصير الفجل للكلى أنه يحسن صحة الكلى ويحافظ عليها

الفجل من الخضروات المفيدة لصحة الجسم بشكل عام لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات مثل C، B، B6، والعناصر الأساسية مثل النحاس، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والزنك، والحديد، وحمض الفوليك، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف، ويتم الاستفادة من الفجل من خلال تناول نيئاً، أو مطبوخاً، أو على شكل عصير، سنتحدث في هذا المقال عن أهم فوائد عصير الفجل للكلى، وهي:

1- من فوائد عصير الفجل للكلى أنه يحسن صحة الكلى ويحافظ عليها.

2- عصير الفجل يعالج حصى الكلى بشكل طبيعي، حيث يذيب الحصى، ويسهل عملية خروجها مع البول.

3- من فوائد عصير الفجل للكلى أنه يقلل خطر تكوّن الحصى في الكلى لاحتوائه على البوتاسيوم.

4- أيضاً من عصير الفجل يكافح سرطان الكلى، ويمنع نمو وانتشار الجذور الحرة، لذلك يُنصح الأطباء بشرب كوب من عصير الفجل يومياً على الريق.

قد يعجبك أيضاً:

الكستناء للكشف عن السرطان!

فوائد السحلب وعلاقته بالريجيم!

فوائد الزنجبيل للقولون

فوائد الكركدية لمرضى الضغط