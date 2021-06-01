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فوائد غير متوقعة لليانسون مع الحليب!

منشور 01 حزيران / يونيو 2021 - 09:52
لعب دور مهمّ في تقوية العظام والأسنان.
لعب دور مهمّ في تقوية العظام والأسنان.
يُعرف عن اليانسون فوائده المهمّة للصحة، فهو يمتاز بمذاقه اللذيذ وقدرته على تهدئة الجسم، خصوصاً بعد نهار طويل ومرهق. ويحتوي اليانسون على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن المهمة؛ مثل الكالسيوم، الفسفور، الزنك، النحاس، الحديد، والبوتاسيوم.
 
في حين أن للحليب فوائد معروفة منذ زمن بعيد، خصوصاً لناحية تقوية العظام وتزويد الجسم بالكالسيوم. فضلاً عن احتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، مثل فيتامين بي 12، فيتامين دي، فيتامين أ، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، السيلينيوم، المغنيسيوم، والزنك.
 
كما أن الحليب مصدر جيد للدهون الصحية، ومضادات الأكسدة.
 
للتعرّف على فوائد اليانسون مع الحليب، تطلعك اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، على ذلك في السطور الآتية:

 

فوائد اليانسون الصحية

لمشروب اليانسون الدافئ فوائد صحية عديدة، لعل أبرزها:
 

  • مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي؛ من عسر الهضم إلى المغص والغازات وانتفاخ البطن.
  • التخلص من القرحة والتهاب المعدة.
  • تهدئة الأعصاب؛ إذ يعتبر اليانسون مثالياً للمرضى الذين يعانون من القولون العصبي.
  • التخفيف من تشنجات وآلام الدورة الشهرية.
  •  يفيد في حالات الإسهال وآلام البطن الناتجة عنه.
  • يبعث على الاسترخاء، وبالتالي يساعدك على نوم هانئ في الليل.
  •  يخفف من حدّة السعال.
  •  يعالج نزلات البرد.
  •  يزيد من إدرار الحليب لدى النساء المرضعات.
  •  تقليل التشنجات.

 

فوائد الحليب الصحية

يحتوي الحليب على فوائد صحية جمّة، لعل أبرزها:

- الحصول على نوم هانئ في الليل، إذا ما تمَّ شرب الحليب في الفترة المسائية، حيث أكدت الدراسات أن تناول الحليب الدافئ يساعد على تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء.

- المساهمة في تعديل المزاج والتخفيف من التعب والإجهاد.

- لعب دور مهمّ في تقوية العظام والأسنان.

- تقوية الجهاز المناعي.

- تعزيز صحة القلب؛ نظراً لغناه بالبوتاسيوم.

- تخفيف الاكتئاب، خصوصاً إذا كان الحليب مدعّماً بالفيتامين دي.

- الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؛ لما للكالسيوم والفيتامين دي من دور في الوقاية من السرطان.

إن دمج الحليب مع اليانسون يخولك الحصول على فوائد كل منهما، كونهما عنصريْن غذائييْن لا يتعارضان أبداً.

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Via SyndiGate.info


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