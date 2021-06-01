فوائد غير متوقعة لليانسون مع الحليب!

يُعرف عن اليانسون فوائده المهمّة للصحة، فهو يمتاز بمذاقه اللذيذ وقدرته على تهدئة الجسم، خصوصاً بعد نهار طويل ومرهق. ويحتوي اليانسون على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن المهمة؛ مثل الكالسيوم، الفسفور، الزنك، النحاس، الحديد، والبوتاسيوم.

في حين أن للحليب فوائد معروفة منذ زمن بعيد، خصوصاً لناحية تقوية العظام وتزويد الجسم بالكالسيوم. فضلاً عن احتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، مثل فيتامين بي 12، فيتامين دي، فيتامين أ، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، السيلينيوم، المغنيسيوم، والزنك.

كما أن الحليب مصدر جيد للدهون الصحية، ومضادات الأكسدة.

للتعرّف على فوائد اليانسون مع الحليب، تطلعك اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، على ذلك في السطور الآتية: