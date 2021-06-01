فوائد غير متوقعة لليانسون مع الحليب!

فوائد اليانسون الصحية
لمشروب اليانسون الدافئ فوائد صحية عديدة، لعل أبرزها:
- مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي؛ من عسر الهضم إلى المغص والغازات وانتفاخ البطن.
- التخلص من القرحة والتهاب المعدة.
- تهدئة الأعصاب؛ إذ يعتبر اليانسون مثالياً للمرضى الذين يعانون من القولون العصبي.
- التخفيف من تشنجات وآلام الدورة الشهرية.
- يفيد في حالات الإسهال وآلام البطن الناتجة عنه.
- يبعث على الاسترخاء، وبالتالي يساعدك على نوم هانئ في الليل.
- يخفف من حدّة السعال.
- يعالج نزلات البرد.
- يزيد من إدرار الحليب لدى النساء المرضعات.
- تقليل التشنجات.
فوائد الحليب الصحية
يحتوي الحليب على فوائد صحية جمّة، لعل أبرزها:
- الحصول على نوم هانئ في الليل، إذا ما تمَّ شرب الحليب في الفترة المسائية، حيث أكدت الدراسات أن تناول الحليب الدافئ يساعد على تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء.
- المساهمة في تعديل المزاج والتخفيف من التعب والإجهاد.
- لعب دور مهمّ في تقوية العظام والأسنان.
- تقوية الجهاز المناعي.
- تعزيز صحة القلب؛ نظراً لغناه بالبوتاسيوم.
- تخفيف الاكتئاب، خصوصاً إذا كان الحليب مدعّماً بالفيتامين دي.
- الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؛ لما للكالسيوم والفيتامين دي من دور في الوقاية من السرطان.
إن دمج الحليب مع اليانسون يخولك الحصول على فوائد كل منهما، كونهما عنصريْن غذائييْن لا يتعارضان أبداً.
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