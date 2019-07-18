فوائد فول الصويا للنساء 

يُعدّ فول الصويا إحدى الخضروات التي تنتمي إلى عائلة البقوليات، ويُعتبر مصدراً للبروتين ذي الجودة العالية؛ وذلك لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما يُعتبر مصدراً غنيّاً بالكالسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة.

وتجدر الإشارة إلى خلو فول الصويا من سكر اللاكتوز، والكولسترول، وقد يقلل هذا النوع من البقوليات من خطر الإصابة بأمراض القلب المُزمنة؛ لذلك يُنصح بتناوله وجعله جزءاً من النظام الغذائي المتبع.

ومن الجدير بالذكر أنَّ فول الصويا يحتوي على موادٍ تؤثر كهرمون الإستروجين وتُدعى بالإستروجين النباتي ولكن بفعّالية أقل، وللإستروجين النباتي عدة أنواع منها؛ الآيسوفلافون الذي يوجد بكثرةٍ في فول الصويا.

وكما يُعتبر من إحدى مضادات الأكسدة الفعّالة، إذ يُنصح بتناول 15-20 غرامٍ من بروتين الصويا، وعلى ما يقارب 50-70 مليغراماً من الآيسوفلافون، وتجدر الإشارة إلى اختلاف كمية الآيسوفلافون تِبعاً لاختلاف نوع الطعام، ونوع وكمية عمليات المعالجة؛ إذ يُعّد فول الصويا الأخضر أكثر الأنواع احتواءاً على الآيسوفلافون.

ويمتلك فول الصويا العديد من الفوائد الصحيّة، أهمها:

1- يمكن تناول فول الصويا أو مكملات الآيسوفلافون عوضاً عن العلاج الهرموني العادي.

2- يُقلل من الإصابة بالعديد من الأمراض والحالات المرتبطة ببلوغ سن اليأس؛ كتقليل الإصابة بأمراض نقص تروية القلب).

3- يُقلل من تركيز البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكلٍ مباشر.

4- يحتوي على كمياتٍ قليلةٍ من الدهون المُشبعة، كما يُعتبر مصدراً غنيّاً بالدهون الأساسية غير المُشبعة؛ كأوميغا-3، وأوميغا-6.

5- يُحسّن من وظيفة البطانة الغشائية؛ وذلك لاحتوائه على مركب الآيسفلافون.

6- يُبطؤ من تفاقم مرض تصلب الشرايين.

7- يُخفف من الهبات الساخنة التي تُصاب بها النساء عند بلوغ سن اليأس؛ وذلك بتناول مكملات الآيسوفلافون.

8- يُقلل الآيسوفلافون من خسارة العظام للنساء بعد سن اليأس، كما يمكن أن يُقلل فول الصويا من خطر إصابتهنَّ بهشاشة العظام.

9- يحتوي على كمياتٍ قليلةٍ من الكربوهيدرات، وكمياتٍ كبيرةٍ من الألياف الذائبة في الماء وغير الذائبة؛ لذلك يُعتبر فول الصويا مناسباً للأشخاص المصابين بالسكري.

10- يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ بالرغم من وجود عدة نظريات تفترض أنَّ تناول فول الصويا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، ولذلك ما زال هناك حاجة للمزيد من الدراسات لإثبات علاقة الإصابة بالسرطان مع تناول فول الصويا وأسبابها.

11- يحتوي فول الصويا على العديد من المعادن ومنها؛ الموليبدنوم، والنحاس، والمنغنيز، والفسفور، بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات؛ كفيتامين ك، والفولات، وفيتامين ب1.

12- يُقلل من زيادة الوزن الحاصلة عند بلوغ سن اليأس؛ وذلك بزيادة استهلاك البروتينات النباتية؛ ومنها فول الصويا، وتقليل تناول البروتينات الحيوانية.

13- يمكن أن يُحسن الذاكرة، ووظيفة الدماغ للنساء بعد بلوغ سن اليأس؛ وذلك حسب ما أشارت له الدراسات الحديثة.

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