فيتامين اورثوكال OrthoCal-DK هو مكمل غذائي يستخدم لعلاج نقص فيتامين د والكالسيوم Ca، يستخدم في حالات تلين العظام، هشاشة العظام، قصور جارات الدرقية، وبالإضافة إلى بعض الأمراض العضلية كالتكزز المستتر، ويقي فيتامين OrthoCal-DK من نقص الكلس عند الأشخاص الأكثر عرضة لذلك، مثل المرأة خلال فترة الحمل والرضاعة وفي أثناء الفترة حول سنّ اليأس، يعطى للكبار وللنساء الحوامل والمرضعات.

فوائد فيتامين اورثوكال OrthoCal-DK

فيتامين أورثو-كال OrthoCal-DK مفيد خلال فترة الحمل والرضاعة.

يحمي فيتامين أورثو-كال OrthoCal-DK من ترقرق العظام.

يعالج فيتامين أورثو-كال OrthoCal-DK من نقص الكالسيوم عند الأشخاص الذين يعانون من نقص في إفراز الغدد الدرقية .

يستخدم أورثو-كال لمعالجة التشنجات العضلية الحادة الناتجة عن الحساسية أو النوبة القلبية أو التسمم بالرصاص.

من فوائد فيتامين OrthoCal-DK أنه يحافظ على قوة العظام وكثافتها.

يساعد فيتامين OrthoCal-DK على تنظيم تخثر الدم وخفقان القلب وتقلص العضلات.

تحتوي الحبة الواحدة من فيتامين اورثوكال OrthoCal-DK على:

فيتامين أورثو-كال هو تركيبة متطورة من الكالسيوم Ca التي تؤمن توجيهه نحو المكان السليم "العظام و الأسنان"، وتمنع ترسبه في الأوعية الدموية لأنه يحتوي على فيتامين K2 (Menaquinone7).

يحتوي فيتامين أورثو-كال على 600 مغ من كربونات الكالسيوم (Calcium Carbonate) الذي يمتاز بأعلى نسبة امتصاص فيزود الجسم بحاجته من الكالسيوم.

يحتوي على فيتامين K2 والذي يحتوي على 300 IU من فيتامين D فهو يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم.

يحتوي على المغنيسيوم Mg المهم للوقاية من التقلصات العضلية.

يحتوي على الزنك Zn والذي يحفز عمل الخلايا العظمية.

فيتامين اورثوكال OrthoCal-DK

يعتبر فيتامين أورثو-كال OrthoCal-DK تركيبة جيدة لدعم صحة العظام، حيث ينفرد بكونه يحتوي على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين D، بالإضافة إلى فيتامين K2.

فيتامين K2 يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام وأيضاً يمنع ترسبه في الأوعية الدموية والمفاصل و الكلى.

يحتوي أورثو-كال في تركيبته على المغنيسيوم الضروري للوقاية من التقلصات العضلية فضلاً عن دوره في علاج الامساك.

الزنك الموجود في أورثو-كال يحفز عمل الخلايا العظمية.

الأعراض الجانبية لـ فيتامين اورثوكال OrthoCal-DK

صداع.

زيادة كمية التبول، خفقان القلب.

فقدان الشهية.

ارتفاع نسبة الكالسيوم في البول.

قيء وغثيان.

اضطراب في المعدة

إمساك.

ألم في العضلات والعظام

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين اورثوكال OrthoCal-DK

حبة واحدة يومياً، وإذا تم تناول حبتين يومياً يفضل استشارة الطبيب، وتحتوي العبوة على 20 قرص.

فوائد كريم ACM depiwhite

تجربتي مع سيروم فيتامين سي للوجه وفوائده للبشرة

أفضل مرهم لعلاج البواسير والشرخ الشرجي