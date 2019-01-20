فوائد قراءة الكتب الورقية قبل النوم حسب علماء النفس!

قراءة الكتب الورقية قبل النوم تساعده على الاسترخاء والنوم

لا يزال الكثيرون يفضلون قراءة الكتب قبل التوجه للنوم رغم توافر العديد من وسائل الترفيه والتسلية، وهذه العادة تفسر الكثير عن شخصيتك.

وحسب موقع "إليت ديلي"، قالت الدكتورة كاتي زيسكيند المختصة النفسية إن الشخص الذي يقرأ الكتب الورقية قبل النوم يعني أنه يملك شخصية تحليلية ولديه تقنيات إيجابية للرعاية الذاتية.

وأضافت أن الإدمان على القراءة قبل النوم يجعل من الفرد شخصًا منزليًا، وهو ما يعني أنه طور مهارة صحية تساعده على الاسترخاء والنوم.

وأشارت "كاتي" إلى أن القراءة تعد نشاطا عقليا وإن كنت تعتاد فعلها قبل النوم فذلك يعني أنك شخص تستمتع بالنشاطات الذهنية والعقلية.

وأوضح الطبيب النفسي في كاليفورنيا، الدكتور كيم كرونستر، أن الأشخاص الذين يقرأون قبل النوم يميلون للإنطوائية ويزداد نشاطهم في وقت محدد ويتخذون القرارات بطريقة منظمة اعتمادًا على مشاعرهم وقيمهم الخاصة بدلاً من الخيارات العفوية أو غير المخططة.

ويعتقد العالم السلوكي "نيك هوبسون" أن القارئ يمكن أن يكون شخصًا متفتح العقل ويميل للتمتع بكافة أشكال الفنون والأداب خاصة الخيال، موضحًا أن ذاك النوع يتطلع دائمًا للتجارب الجديدة.

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