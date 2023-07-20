فوائد قطرة بيماتوبروست لتكثيف الرموش والحواجب

قطرة بيماتوبروست أوفثالميك سوليوشن تعتبر أفضل قطرة لتكثيف الرموش والحواجب من كير بروست وهي أحد المنتجات العالمية التي صممت خصيصًا لتكثيف وتقوية وإطالة الرموش وخلال 4 أسابيع من الإستعمال المنتظم.

مميزات وفوائد قطرة بيماتوبروست أوفثالميك سوليوشن

تسرع قطرة بيماتوبروست من نمو الرموش الطبيعية ويعتبر علاج جيد ليس له أي آثار جانبية ضارة .

تحسن قطرة بيماتوبروست الدورة الدموية إلى بصيلات الرموش مما يؤدي إلى تسريع نمو الرموش.

قطرة بيماتوبروست تعمل على إطالة الرموش مع منع تساقط الشعر عن طريق تحفيز النمو الصحي للأهداب "خيوط الرموش".

تحفز قطرة بيماتوبروست من نمو الرموش السميكة والطويلة .

تعمل هذه القطرة على استعادة المظهر الطبيعي واللون الطبيعي للرموش.

تمنح قطرة بيماتوبروست الرموش مظهرًا طبيعيًا صحيًا وحيويًا أيضاً.

طريقة استعمال قطرة بيماتوبروست أوفثالميك سوليوشن

نظف الجفون قبل الذهاب إلى النوم ثم ضع قطرة واحدة من كاربروست على الرموش باستخدام أداة التطبيق مع الانتباه جيداً من تجنب ملامسة العينين.

مسح الزائدة بقطعة قماش نظيفة.

استخدم فقط على الجفن العلوي وقم بإزالة العدسات اللاصقة قبل التطبيق.

يمكن استبدال العدسات اللاصقة بعد 15 دقيقة دقيقة من التطبيق.

يخفف كير بروست لضغط بين العينين.

تخزن القطرة في درجة حرارة بين 20-25 درجة مئوية ولا تخزن في الثلاجة.

محاذير استعمال قطرة بيماتوبروست أوفثالميك سوليوشن

إذا كنت تعاني من أمراض العيون مثل التهاب الأغشية الوعائية للعين تجنب استخدام قطرة بيماتوبروست أوفثالميك سوليوشن.

تأكد من وجود ردود فعل تحسسية تجاه بيماتوبروست.

تجنب استخدام قطرة بيماتوبروست أوفثالميك سوليوشن أثناء الحمل والرضاعة.

متى تظهر نتائج قطرة لاتيس للرموش؟

تظهر نتائج قطرة لاتيس للرموش لتطويل الرموش خلال أربعة إلى ستة أسابيع.