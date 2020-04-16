هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً في تغيرات لون البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس وزيادة الصبغة أو ما يعرف بفرط التصبغ والكلف، ولكن بغض النظر عن الأسباب فإن الكثير من السيدات ترغب بالتمتع ببشرة فاتحة اللون، مما يجعلها تبحث عن طرق لتفتيح البشرة السمراء بسرعة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل خلطة لتفتيح البشرة السمراء وهي قناع الحمص المطحون مع الليمون:

مكونات قناع تفتيح البشرة السمراء:

- ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من الكركم.

- ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير قناع تفتيح البشرة السمراء:

- أخلطي جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

- ثم نظفي بشرتكِ بالماء الدافئ والصابون وججفيها جيداً.

- طبقي الخليط على بشرتكِ وأتركيه حتى يجف (15 دقيقة).

- أشطفي خلطة تبييض ابشرة السمراء بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

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