تزايدت شعبية قهوة الكركم خلال السنوات الماضية، وربما ذلك لسبب وجيه وهو أن هذا المشروب الدافئ والمريح مليء بالمغذيات الصحية مضادات الأكسدة.

وفي الحقيقة قهوة الكركم بسيطة بشكل لا يصدق، حيث أن المكون الإضافي الوحيد هو الكركم، وهو بهار أصفر اللون نابض بالحياة يستخدم على نطاق واسع في الطبخ الهندي والطب التقليدي، وهذا لأنه يحتوي على مركب يسمى الكركمين وهو مضاد للالتهابات ويمتلك خصائص لتسكين الألم، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن كل ما يخص فوائد قهوة الكركم الصحية للجسم.



فوائد قهوة الكركم

- تخفيف الالتهابات

قد يخفف الكركمين من الالتهاب المزمن المرتبط بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والتدهور العقلي وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

- مزيل للألم

قد يقلل الكركمين من آلام الالتهابات والأعصاب، حيث تحتوي العديد من المكملات الخاصة بتخفيف الآلام الطبيعية على الكركمين كمكون رئيسي.

- زيادة نشاط مضادات الأكسدة

قد يساعد الكركمين في تحييد مركبات الجذور الحرة الضارة، والتي تسبب تلفًا خلويًا عندما تتراكم بمستويات عالية في الجسم.

- دعم المناعة

من خلال تقليل الالتهاب وزيادة نشاط مضادات الأكسدة، قد يساعد الكركم الجسم بشكل أكثر فعالية في درء مسببات الأمراض الضارة.

والجدير بالذكر، أن العديد من الدراسات التي تدعم فوائد الكركم تم فيها استخدام جرعات أكبر من الكركمين مما يتم وضعه في القهوة.

كم كمية الكركم المضافة إلى القهوة؟

في حال أنك استخدمتي الكركم سابقًا في الطهي، فأنت تعلمين أنه مسحوق جيد وقوي، ولا يتطلب الأمر سوى كمية صغيرة من الكركم لإضافة نكهة لطيفة للأطباق، لهذا السبب قهوة الكركم لا تحتاج إلى الكثير، وعادة يتم إضافة حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكركم لكل وجبة.

ولا تترددي في إضافة المزيد إذا كنت تفضلين طعم الكركم القوي، حيث أن الكركم آمن حتى لو كان بكميات لأنه يستخدم في الطهي والخبز.

ومع ذلك، إذا كنت تناولين الكركمين أو مكملات الكركم، فتأكدي من الالتزام بتوصيات الجرعات الخاصة بالشركات المصنعة، وقد تؤدي جرعة 6 جرامات أو أكثر من الكركمين يوميًا إلى حدوث اضطراب هضمي خفيف لدى بعض الأشخاص.

تأثير القهوة على امتصاص الكركمين

أحد عيوب الكركم هو أنه يصعب على الجسم امتصاصه بشكل فعال، مما يحد من فائدته، وفي الواقع قد تؤدي إضافة الكركم إلى القهوة إلى زيادة صعوبة امتصاص الكركم، حيث أن الكركمين تنخفض قابلية ذوبانه في السوائل الحمضية ذات الأس الهيدروجيني ستة أو أقل، والقهوة تعد مشروب حمضي برقم هيدروجيني حوالي خمسة.

وعادة ما يتم إقران الفلفل الأسود مع قهوة الكركم، لأنه يحتوي على مركب البيبيرين والذي يساعد على تعزيز امتصاص الكركمين، بالإضافة إلى ذلك فإن الكركمين قابل للذوبان في الدهون، لذا فإن تناوله مع الدهون قد يزيد من امتصاصه، وعلى هذا النحو فإن إضافة مصدر للدهون مثل الحليب أو المبيض إلى قهوة الكركم يساعد على امتصاص الكركمين بشكل أكثر فعالية.

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