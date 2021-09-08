فوائد الباذنجان الني عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الباذنجان الني لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

من فوائد الباذنجان الني أنه مضاد للالتهابات، يحمي الحمض النووي وأغشية الخلايا، مفيد جداً لصحة المخ، ويساعد في الاستفادة من الأغذية والتخلص من النفايات، يساعد الباذنجان الني في امتصاص الجسم للحديد، ويساعد مرضى السكري من النوع 2، من فوائد الباذنجان الني أنه ينظم ضغط الدم ومن فوائد الباذنجان النيء للرجيم أنه يساعد في تنزيل الوزن.

يعد الباذنجان من الخضروات التي تنتمي إلى فصيلة النباتات الباذنجانية، حيث إنّه يتميز بلونه البنفسجي، وقوامه الإسفنجي الطري، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ومن الممكن تناول الباذنجان بعدة طرق، كالقلي، أو الشوي، أو الحشي وغيرها.

فوائد الباذنجان الني

علاج مرض السكري النوع الثاني، حيث إنّ الباذنجان يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الألياف الغذائية، ونسبةٍ منخفضة من المواد الكربوهيدراتية، بالإضافة إلى الفينولات التي تتحكم في إفراز الإنزيمات التي تسيطر على نسبة سكر الجلوكوز في الجسم.

التقليل من نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الجسم، مما يقي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين الدموية، مثل الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية.

تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي جعل الجسم أكثر قوة وقدرة على التصدي للأمراض والعدوات المختلفة، وتحديداً الفايروسية، والبكتيرية، ويعود ذلك إلى احتوائه على المواد المضادة للأكسدة مثل الناسونين، بالإضافة إلى المواد المثبطة لتكون الخلايا السرطانية، والأورام الخبيثة.

تحسين الحالة المزاجية، والتخلص من المشاعر السلبية مثل القلق والتوتر والاكتئاب؛ حيث إنّه يحتوي على مادتي السكوبارون، والسكوبولتين اللتين تحاربان مرض الصرع، وتقللان الأعراض المصاحبة للتعب وقلة النوم.

مساعدة الدماغ على القيام بوظائفه المختلفة؛ ويعود ذلك إلى احتوائه على مادة الأليناسين بالإضافة إلى حمض النيكوتيك الشبيه في تركيبه الكيميائي بمادة النيكوتين الموجودة في التبغ.

التقليل من ضغط الدم المرتفع بسبب مادة البوتاسيوم الموجودة في الباذنجان بكميات كبيرة بعكس الصوديوم.

تطهير الجسم، ووقايته من الإصابة بالعدوات الميكروبية، حيث إنّه يحتوي على الفينولات والأحماض المفيدة، مثل الكلوروجينيك.

يعمل الباذنجان الني على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

المساعدة على التخلص من الوزن الزائد بسبب نسبة الألياف العالية الموجودة فيه والتي تشعر الجسم بالشبع لفترة طويلة، وتقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم، بالإضافة إلى أنّ تناوله يحفز عملية إدرار البول والتخلص من السوائل المحتبسة في الجسم، والتي تعتبر من أهم الأسباب المؤدية إلى اكتساب الوزن الزائد.

الحماية من الإصابة بالأمراض السرطانية الخبيثة، وتحديداً التي تصيب الجلد، والثدي، والبروستات، والقولون وغيرها، والفضل في ذلك يعود إلى مادة الجلوكاسايد سولاسودين.

علاج اضطرابات ومشاكل الجهاز الهضمي، والتي تشمل الإمساك، والإسهال، والغازات المحتبسة وعسر الهضم وغيرها، إذ إنّه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل عملية مرور الطعام في الأمعاء.

فوائد الباذنجان الني للكولسترول

يعد الباذنجان مصدر جيد لحمض الكلوروجينيك، والذي بدوره يساعد على خفض الكوليسترول الضار، ويحتوي هذا الحمض أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات والسرطان والميكروبات.

فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق

من فوائد أكل الباذنجان النيء على الريق أنه يعالج مرض السكري النوع الثاني، الباذنجان النيء يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الباذنجان النيء يحمي من الجلطات، والسكتات الدماغية.

فوائد أكل الباذنجان النيء للتنحيف

أكل الباذنجان النيء منخفض في السعرات الحرارية ويحتوي على الألياف، فإنه سيساعدك على فقدان الوزن الزائد، لأنك ستشبع عبر تناوله مع حصولك على القليل من السعرات الحرارية، وبالتالي سيضطر الجسم لحرق الشحوم الزائدة وبالتالي تخفيف الكرش، الذي عادة ما تتجمع فيه نسبة كبيرة من الشحوم التي يخزنها الجسم.

فوائد الباذنجان للكبد

من فوائد الباذنجان للكبد أنه يعمل على حمايه الكبد وبالتالي يبقيه في صحة جيدة لأنه يحتوى على مضادات أكسده هامة.

فوائد الباذنجان للرجال

من فوائد الباذنجان للرجال أنها تعتبر قشرة الباذنجان أهم جزء فى الثمرة ذاتها، حيث تحتوى مادة الناسونين التى من دورها التقاط الشوارد الحرة والحديد الزائد، وبالتالى تساعد على أن يحافظ الجسم على شبابه الدائم.

تعد الباذنجان فياجرا حقيقية وفعالة للرجل، لأنه يعمل أيضاً على خفض نسبة الكولسيترول الضار فى الأوعية الدموية.

يساعد الباذنجان على ارتخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم وخصوصا للأعضاء التناسلية، مما يجعل له تأثير شبيه بالفياجرا حيث يساعد فى قوة انتصاب العضو الذكرى.

الباذنجان إطالة مدة الجماع، كذلك فى تحسين القدرة الجنسية وأداء الرجل.

يحتوي الباذنجان على ألياف تساعد على عملية الهضم، وينصح بشرائه طازجاً ولابد أن نبتعد عن الثمرة المستديرة الشكل ونختار البيضاوية.

فوائد الباذنجان الني للدهون الثلاثية

يساعد الباذنجان على تقليل معدلات الكوليسترول السيئ "LDL" والدهون الثلاثية على حد سواء، واللذان يساهمان في الإصابة بأمراض القلب، كما يؤدي الحرص على تناول الباذنجان المشوي لمدة 30 يومًا على تحسين وظائف القلب وخفض مخاطر النوبات القلبية.

فوائد الباذنجان للامساك

إن المحتوى العالي من الألياف في الباذنجان المشوي، هو وسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

الالياف الغذائية في الباذنجان المشوي تساعد في تعبئة الأمعاء.

تعزيز الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة.

الباذنجان تمنع الإمساك وتنشّط حركة الأمعاء.

اكتشفي الفرق بين الباذنجان الأسود والباذنجان الأبيض

سلطة الباذنجان اللبنانية

اكتشف فوائد الباذنجان لصحتك