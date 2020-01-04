فوائد كبيرة ستجعلك تتناول الثوم يومياً

يعد الثوم من اكثر الاطعمة الغنية بالفيتامينات والتي تحافظ علي صحة الانسان، كما يساعد على عمل الجهاز الهضمي والدورة الدموية بشكل أفضل.

1- يحافظ على مستوى الدهون في الجسم:

أن تناول الثوم الخام في الصباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار ضغط الدم والكوليسترول في الجسم.

2- مصدر للمضادات الحيوية:

الثوم الخام هو أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، وترتفع هذه الفائدة إذا كان الثوم يستهلك على معدة فارغة.

3- فوائد الهضم وفقدان الوزن:

إن تناول الثوم الخام الصباح يحفز الهضم والشهية، وبالإضافة الى ذلك يساعد على فقدان الوزن الفعال.

4- يقلل من ارتفاع ضغط الدم:

إن احتواء الثوم على مركبات الكبريت مثل الأليسين، ثنائي كبريتيد الدياليل، ثلاثي كلوريد ثنائي الأليل، يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم.

5- التخلص من السموم:

يساعد مركب السلفيدريل في الثوم على إزالة المواد السامة من الجسم، لذلك إذا كنت قد تناولت عشاءً دسمًا الليلة الماضية، فمن الأفضل أن تبدأ اليوم التالي بتناول الثوم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

10 معلومات جديدة عن فيتامين د تعرّفي عليها

فوائد فيتامين البيوتين "بي7"