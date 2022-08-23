ما هي فوائد لعب كرة القدم للجسم؟ هناك دراسة بريطانية توضح فوائد لعب كرة القدم للجسم وأهمها،أنه يقلل مستوى الكولسترول ومستوى ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب في الجسم، وذلك مقارنة بمن لم يمارسوا الرياضة، وبالإضافة إلى زيادة المهارات في التركيز، والمثابرة، والانضباط الذاتي.

فوائد لعب كرة القدم للجسم

تساعد ممارسة كرة القدم فترات طويلة على تقلي الإصابة بهشاشة العظام وتكسر العظام.

عند ممارسة كرة القدم تصبح عضلة القلب أقوى.

من فوائد لعب كرة القدم للجسم تحسين اللياقة البدنية.

تقوية العضلات خصوصاً الأفخاد، الأرداف.

تساعد لعب كرة القدم تخفيض مستوى التوتر والقلق.

تقوية التركيز والحواس الأخرى عند اللاعبين لأنه على اللاعب يجب الانتباه إلى مواقع لاعبي الفريق الآخر وحركاتها واتخاذ القرار الأفضل.

من فوائد لعب كرة القدم للجسم تقوية روح العمل الجماعي والفريق لأنه الرياضة لا يمكن أن يفوز بها شخص واحد وإنما يكون الفوز بالعمل الجماعي.

لعب كرة القدم تدخل السرور والبهجة عند ممارستها مع الأصدقاء.

تزيد من قوة إطار الهيكل العظمي، وتجعل العظام قوية إلى حد كبير.

لقد اثبتت الدراسات أن من كانوا يلعبون كرة القدم قبل مرحلة البلوغ يتمتعون بعظام أكثر وأثقل في منطقة العمود الفقري والأرجل.

أسباب التعب عند ممارسة كرة القدم

قبل ممارسة كرة القدم عليك بتمارين الإحماء حتى يتهيأ جسمك والعضلات ولا تشعر بالتعب.

التنفس الصحيح

شرب الماء

تناول الطعام الصحي مثل الخضروات والفواكة

تناول البروتين يومياً لبناء العضلات

أخذ الفيتامينات والمعادن والبروتينات لكي يقدر على ممارسة كرة القدم بشكل جيد.

لعب كرة القدم بشكل تدريجي.

وصفة مجربة للتخلص من التعب في كرة القدم

مزج عصير ليمونة مع ملعقتين زيت زيتون وثلاث ملاعق زيت اللوز وملعقتين من الزبادي.

ثم ضعي الوصفة على كامل الجسم لمدة ساعة أو ساعتين.

ثم قومي بتدليك وفرك جسمك بيدك، فهذه الوصفة تشعرك بالراحة.

أطعمة للتخلص من التعب في كرة القدم

تناول الموز

شرب عصائر طازجة

شرب الشاي الأخضر

تناول الزبادي

بذور اليقطين

الفلفل الأحمر

البطيخ

البقوليات مزودة للطاقة لأنها تحتوي على الألياف والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والفوسفور والحديد والمغنيسيوم.

تناول الجوز لأنها تحتوي أحماض أوميغا 3 الدهنية.

نصائح لتخفيف التوتر والتعب والإرهاق

الاعتناء بشكل جيد في وضع الجسم

شرب كميات كافية من الماء

التعرض لأشعة الشمس

استخدام الزيوت العطرية مثل اللافندر وجوز الهند

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر واستبدالها بالفواكة

عدم الإفراط في تناول الكافيين

المحافظة على النشاط البدني والعقلي

الحصول على الراحة وعدد ساعات النوم

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