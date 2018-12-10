فوائد ماء زمزم للحامل والجنين

ماء زمزم يزيد من نسبة ذكاء الأجنة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلمر" خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم، وشفاء السقم، وشر ماء على وجهه الأرض بوادي برهوت " وبرهونت هو بئر موجودة في حضر موت، وهذه البئر عميقة جداً بحيث لا يمكن الوصول إلى قعرها، ولماء زمزم قدسية وبركة في قلوب المسلمين، كما أنّ شرب ماء زمزم مع الدعاء سبب في الاستجابة، ولماء الزمزم كم كبير من الخصائص التي خصها الله به، وهذه الخصائص تعود بالفوائد الجمة على صحة الإنسان بكافة حالاته، لذا ماء زمزم من المواد الطبيعية المفيدة بشكل كبير لصحة الحامل وجنينها، واهمها:

1- من فوائد ماء زمزم أنه غني بكميات وفيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم، والعديد من المعادن والأملاح المعدنية، وهذه العناصر مفيدة بشكل كبير للنساء الحوامل.

2- يقي الحامل من الإصابة بالإجهاض أو حتى الولادات المبكرة، وذلك لأنه يحتوي على مكونات السائل الأمينوسي، وهذا السائل يحيط بالجنين داخل رحم أمه ويقوم بتغذيته، لذا النساء اللواتي يعانين من نقص سائل الأمينوسي يتم حقنهن بماء الزمزم، فتعود الأمور إلى طبيعتها، وينجبن بطريقة طبيعية، كما أنّ جنينهن يحتفظ بصحته بالشكل الطبيعي.

3- ماء زمزم يزيد من نسبة ذكاء الأجنة وبذلك على كلّ امرأة ترغب بأن يكون لديها طفل ذكي وشديد الملاحظة شرب ماء زمزم.

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