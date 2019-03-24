9 فوائد لـ مسح الوجه بماء الورد

يرطب ماء الورد البشرة ويعيد إليها نضارتها

تم استخراج ماء الورد من خلال تقطير بتلة الورد بالبخار، وهو ماءٌ عطريّ؛ إذ يستخدم أحياناً كمُعطرٍ طبيعي بديلاً عن العطور الكيميائية. ويستخدم أيضاً في المنتجات التجميلية والأغذية والمشروبات لما يختص بفوائده للصحة الجسدية.

حيث يحتوي ماء الورد على مضادات الأكسدة القوية، وقد وجدت الكثير من الأبحاث مساهمته في المساعدة الاسترخاء، وهناك مجموعة من الفوائد العظيمة لمسح الوجه بماء الورد، ومنها:

- يحافظ على درجة حموضة البشرة الواقعة بين ٤.٥-٦.٢، وبالتالي يمنع نموّ البكتيريا.

- يساعد في إزالة زيوت البشرة الإضافية، وبالتالي يمنع ظهور حب الشباب.

- يرطب البشرة ويعيد إليها نضارتها.

- يقلل من الانتفاخات، وخاصة تحت العين، ويمكن الاستفادة من ذلك من خلال غمس قطنتين بماء الورد ووضعهما تحت العين لبضع دقائق.

- يُناسب البشرة الحساسة.

- يُبطئ من علامات التقدم بالسنّ للبشرة؛ نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، واستخدام المنتجات التي تحتوي على موادٍ كيميائية، والقلق، والتلوّث.

- يُعيد انتعاش البشرة لساعات طويلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع علبة رش لماء الورد في الحقيبة واستخدامها خلال اليوم للوجه.

- يساعد في علاج حروق الشمس ويُسرّعه.

- يزيل المكياج بشكلٍ طبيعي؛ وذلك بمسح الوجه بقطنة مبللة بماء الورد برفق.

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