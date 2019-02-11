يساعد مسك الطهارة الأسود في الوقاية من الأمراض الخبيثة والأورام السرطانية

المسك هو أحد العطور الحيوانية التي يتم استخراجها من حيوان الظبي الذي يسمّى غزال المسك الذكري والذي يحتوي في بطنه على الغدد التي تحتوي على المسك، ويعتبر المسك من أقدم العطور التي كانت منتشرة قديماً والتي كانت تعتبر من المواد التجارية الرئيسيّة التي كانوا يحصلون عليها من البحرين والهند والصين.

المسك الأسو بدوره يحتوي مواد وزيوت طيّارة تعطيه الرائحة القوية والجميلة كما ويعتبر استخدام المسك سنة من السنن التي وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، حيث قال صلى الله عليه وسلم : (خذي فرصة من المسك فتطهري بها، قالت : كيف أتطهر بها ؟، قال : تطهري بها، قالت : كيف ؟، قال : سبحان الله ! تطهري بها) فجتبذتها إلي، فقلت تتبعي بها أثر الدم).

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ استخدام المسك الأسود له فوائد كثيرة على صحة المرأة وجاء ذلك تأكيداً لما ورد عن الرسول الأعظم، ومن فوائد مسك الطهارة الأسود:

1- استخدام مسك الطهارة الأسود هو سنة محببة من السنن التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعتبر مسك الطهارة الأسود مضاد حيوي طبيعي للفطريات التي تتسبّب في ظهور المشاكل الجلدية خاصة التي تصيب المناطق التناسلية.

2- يستخدم مسك الطهارة في علاج الشعر والأظافر ومقاومة الأمراض التي تصيب هذه المناطق.

3- يساعد الاستخدام المتكرّر لمسك الطهارة الأسود في الوقاية من الأمراض الخبيثة والأورام السرطانية التي تصيب الرحم.

4- يساعد المسك الأسود في تثبيت الحمل وتجنب إجهاض الجنين وزيادة فرصة حدوث الحمل.

5- يُستخدم المسك الأسود كمطهّر للمناطق التناسلية لأنه يقضي على البكتيريا الموجودة في تلك المناطق وبالتالي منع حدوث الالتهابات والحكة التي تسببها البكتيريا.

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