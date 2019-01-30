فوائد نواة التّمر للعيون
تحتوي نواة التّمرى العديد من الأحماض الضّروريّة للجسم
تحتوي نواة التّمرى العديد من الأحماض الضّروريّة للجسم مثل: حامض الستيريك، وحامض اللوريك، وحامض اللينويلك، وهذا الحمض يستعمل لصناعة أقراص حرق الدّهون، وحمض البالمتيك، وحمض الكابريك، كما تحتوي هذه النّواة الصّغيرة على مواد كربوهديراتيّة بنسبة عالية تعادل 60% ونسبة من الدّهون، وبروتين، ورماد، وألياف، ونسبة من الماء.
فوائد نواة التّمر للعيون:
1- تحافظ على رطوبة العين.
2- تقي من جحوظ العينين.
3- تقوّي النّظر.
4- تزيد من نموّ رموش العين.
5- توسّع العيون.
طريقة استخدام نواة التّمر:
- نحضر عدداً من نواة التّمر سب الكميّة التي نريدها.
- ثم نحمّصها جيّداً على النّار.
- ثم نطحنها جيّداً لتصبح مسحوقاً مثل الكحل.
- وأخيراً نستعمل المسحوق لتكحيل العين مرّةً في اليوم الواحد حتّى يعطي الفائدة.
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