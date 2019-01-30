تحتوي نواة التّمرى العديد من الأحماض الضّروريّة للجسم

تحتوي نواة التّمرى العديد من الأحماض الضّروريّة للجسم مثل: حامض الستيريك، وحامض اللوريك، وحامض اللينويلك، وهذا الحمض يستعمل لصناعة أقراص حرق الدّهون، وحمض البالمتيك، وحمض الكابريك، كما تحتوي هذه النّواة الصّغيرة على مواد كربوهديراتيّة بنسبة عالية تعادل 60% ونسبة من الدّهون، وبروتين، ورماد، وألياف، ونسبة من الماء.

فوائد نواة التّمر للعيون:

1- تحافظ على رطوبة العين.

2- تقي من جحوظ العينين.

3- تقوّي النّظر.

4- تزيد من نموّ رموش العين.

5- توسّع العيون.

طريقة استخدام نواة التّمر:

- نحضر عدداً من نواة التّمر سب الكميّة التي نريدها.

- ثم نحمّصها جيّداً على النّار.

- ثم نطحنها جيّداً لتصبح مسحوقاً مثل الكحل.

- وأخيراً نستعمل المسحوق لتكحيل العين مرّةً في اليوم الواحد حتّى يعطي الفائدة.

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