فوائد دبس التمر العجيبة للوجه

يعمل دبس التمر على مكافحة مشكلة جفاف الجلد وتشقق بشرة الوجه

دبس التمر هو عبارة عن سائل سكري حلو كثيف القوام، وهو ناتج عن تركيز أحد أنواع الفواكهة مثل التمر، وهو يعتبر من المنتجات الغذائية ذات القيمة العالية وبنفس الوقت منخفضة التكاليف، ويوجد للدبس أنواع كثيرة وحسب المادة المصنوع منها مثل: دبس العنب، الخروب، التمر، الرمان، السكر، الفليفلة، ويستخدمه الكثير من الناس في غذائهم لتوفّره بالأسواق في جميع أيام السنه ومنخفض التكاليف كونه يصنع من الفواكهة ذات الدرجة الثانية والثالثة.

نقدم لك في هذا المقال فوائد دبي التمر للوجه:

1- يعمل على مكافحة مشكلة جفاف الجلد وتشقق بشرة الوجه بفعل الشمس والعوامل الخارجيّة كالهواء الحارّ والجافّ أو البارد، من خلال تناوله عن طريق الفم أو مسح الوجه بطبقةٍ منه؛ وذلك لأنّه غنيٌّ بفيتامين A.

2- يُساعد تناوله مذاباً في الماء بمقدار ملعقةٍ من دبس التمر في كوب ماءٍ يوميّاً على نفخ الخدود بشكلٍ طبيعيٍّ.

3- يُضاف للتحلية بدلاً من السُّكر الطبيعيّ فيعمل على تسمين الوجه النحيف.

4- يُوصف لعلاج فقر الدم من خلال تناول كوب من الماء مضافاً له ملعقتين من دبس التمر مرّتين يوميّاً في الصباح والمساء؛ وبالتالي تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدَّم للوجه الذي يُخلصه من اللون الشَّاحب ويعطيه الحيوية والنضارة؛ نظراً لكونه غنياً بالحديد والنحاس وفيتامين B.

5- يُساعد على تغذية الوجه بالعناصر والمعادن الأساسية بعمل قِناع للوجه مكونٍ من ملعقةٍ من كلٍ من دبس التمر والعسل الطبيعيّ وزيت الزيتون، تُخلط جيّداً وتُطبق على الوجه لمدة عشر دقائق ثُمّ يُغسل بالماء الفاتر فالماء البارد.

6- يُحافظ على نقاء البشرة ونضارتها، ويُساعد على إفراز مادة الكولاجين التي تعمل على تجديد خلايا الوجه، ومحاربة التجاعيد، وعلامات تقدّم سن ّالبشرة.

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