بغض النظر عن فوائد وأضرار النودلز، تعتبر هذه الأكلة شعبية ويحبها الكثير من الناس، وهي تدخل في الكثير من الوصفات والأطباق.

ويتم تحضير النودلز باستخدام دقيق القمح والبيض، بحيث يتم خلط هذان المكونان وتشكيلهما على هيئة عجين، ومن ثم يتم تقطيع العجين إلى شرائح مسطحة ليتم طهيها في الماء المغلي.

ومع ذلك، على الرغم من أن النودلز لذيذة، إلّا أن الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كانت خيارًا صحيًا، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث بشكل مفصّل عن فوائد وأضرار النودلز.



فوائد وأضرار النودلز

الفوائد

يعد المحتوى الغذائي للنودلز مشابه لمحتوى المعكرونة العادية، ولكن تبقى النودلز أقل قليلًا في السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتين، وغالبًا ما يتم إضافة فيتامينات ومعادن معينة إلى النودلز مما يزيد من قيمتها الغذائية.

وفي الواقع، يحتوي كوب واحد من النودلز (160 جرام) المطبوخة 221 سعرة حرارية، 7 جرام بروتين، 3 جرام دهون، 40 جرام كربوهيدرات، 2 جرام ألياف، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل السيلينيوم، المنغنيز، النحاس، الحديد، الزنك، النياسين، الفولات والثيامين والريبوفلافين، وكلها تشارك في إنتاج الطاقة وإصلاح الحمض النووي وصحة الدماغ.

علاوة على ذلك، تعتبر النودلز مصدرًا جيدًا للمنغنيز، وهو عنصر غذائي أساسي يعمل كمضاد للأكسدة للحماية من الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا.

الأضرار

تحتوي النودلز على كمية جيدة من السعرات الحرارية لكل وجبة، حيث يوجد بها ما يقارب الـ221 سعرة حرارية لكل 160 جرام، وهذا أعلى قليلًا من أنواع المعكرونة الأخرى والتي تحتوي على 168 سعرة حرارية لكل 107 جرام.

وبينما يمكن أن تتناسب النودلز مع نظام غذائي صحي، يجب الأخذ بعين الاعتبار نوع النودلز الذي يتم اختياره، حيث أن بعض الأنواع غالبًا ما يتم دمجها مع مكونات أخرى عالية السعرات الحرارية مثل الزبدة والجبن، وهو ما يساهم في زيادة الوزن في حال تم تناولها بكميات كبيرة.

أيضًا، تحتوي النودلز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، حيث أن كل كوب 160 جرام يحتوي على أكثر من 40 جرام كربوهيدرات، وبحسب الدراسات فإن اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أخيرًا والأهم، وهو أن النودلز يدخل في إعدادها دقيق القمح الذي يحتوي على الغلوتين، وهو مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير، وعلى الرغم من أن الغلوتين لا يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم الناس، إلّا أن البعض يحتاج للحد من تناوله وذلك لأنه قد يسبب لهم اضطرابات هضمية أو حساسية، إلى جانب أعراض أخرى مثل الانتفاخ والإسهال وآلام المعدة وفقدان الوزن غير المقصود.

هل النودلز صحية؟

في الواقع يمكن الاستمتاع بالنودلز باعتدال كجزء من نظام غذائي شامل، ومع ذلك من المهم التفكير في الأطعمة التي تقترن بها لزيادة القيمة الغذائية وتقليل الآثار الصحية الضارة، فمثلًا يمكن أن تزيد الإضافات مثل الزبدة والجبن والصلصات التي تحتوي على كريمة من محتوى السعرات الحرارية بسرعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

كما يمكن أن يكون اختيار المكونات الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين أو الألياف خيارًا أفضل خاصة إذا كنت تراقبين وزنك أو تأملين في دعم مستويات السكر في الدم.

نقطة أخيرة، وهي أنه من الجيد مراقبة أحجام الحصة التي يتم تناولها، ومحاولة التمسك بحوالي كوب واحد من النودلز (160 جرام)، ويمكن تكثيف النودلز وجعلها مشبعة أكثر من خلال إضافة الخضروات والبروتين وبالتالي المساعد على عدم الإفراط في تناولها.

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