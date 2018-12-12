كل ما يجب أن تعرفه عن فوائد وأضرار الكبدة

الكبدة تقوي قدرة العين على الإبصار

الكبدة الحيوانية أو كبدة الدجاج لها الكثير من الفوائد لأجل صحة الإنسان كما أن لها بعض الأضرار أيضا فما هي فوائدها وماهي أضرارها؟

فوائد كبد الدجاج:

- تحتوي كبدة الدجاج على كمية وفيرة من فيتامين بـ 12 والذي يعالج من فقر الدم ويقي الجسم منه.

- مساعد قوي في تكوين كريات الدم الحمراء. تساعد في تكوين عضلات الجسم.

- تقوي قدرة العين على الإبصار.

- علاج قوي في حماية الجسم من الأنيميا.

- تقاوم التوتر والضغط النفسي عند الإنسان وتقوي الإخصاب.

- تقوي الجهاز المناعي في الجسم.

- تقوي البشرة والشعر والأظافر.

- تحافظ على سلامة الأسنان والعظام.

أضرار الكبدة:

مع جميع هذه الفوائد الغذائية والصحية للكبدة إلا أنه يجب الاعتدال في تناولها وعدم الإسراف لأنها من الأغذية الغنية بالبيورينات التي ينتج عنها داخل الجسم حمض اليوريك التي تسبب مستوياته العالية في الدم مرض النقرس, كما أنها غنية جداً بالكولستيرول مما يجعلها غذاء غير مناسب للمصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري, وتحتوي الكبدة على كمية عالية من فيتامين "أ" فإذا أسرف في تناولها ربما شكى الشخص من أعراض فرط هذا الفيتامين.

نصائح عند شراء الكبدة:

الكبدة سريعة التلف ويجب أن تحفظ حال شرائها في الثلاجة في حالة الرغبة في تناولها خلال يوم أو يومين. أما إذا كانت فترة استخدامها سوف تطول فيجب أن تقطع إلى قطع حسب الحاجة وتوضع كل قطعة في أكياس بلاستيك محكمة الغلق وتحفظ في المجمدة ( الفريزر ) لمدة تتراوح بين 2 – 4 شهور. يختلف لون الكبدة حسب نوع الحيوان وعموما ً تكون كبدة الخروف بنية غامقة اللون وليس لها رائحة تذكر. أما كبدة البقر فتكون حمراء داكنة ولها رائحة بقرية بسيطة. والكبدة الطازجة تكون ناعمة الملمس وذات لمعان وبدون وجود مواد مخاطية عليها أو أوساخ أو تغير غير مرغوب في اللون.

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