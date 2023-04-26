فوائد واقي شمس ازدين ISDIN فهو ملمس خفيف وشفاف هو عامل حماية من الشمس 50+، ويتم امتصاص تركيبة هذه الحماية على الفور من أجل حماية جديدة وغير مرئية.

واقي شمس ازدين ISDIN ذو أساس مائي لكل أنواع البشرات، خفيف جدًا ويحتوي على الهايلورونيك أسيد، فيتامين سي وفيتامين E.

واقي شمس ازدين ISDIN مثالي لمناطق الشعر (الذراعين والساقين وفروة الرأس)، تركيبته مثالية أيضًا للرياضيين أثناء التدريبات الخارجية.

واقي شمس ازدين ISDIN

غير كوميدوغينيك

غير حساس للضوء.

مفحوصه من قبل اطباءالجلديه.

قابلة للتحلل الحيوي ومقاومة لتركيبة المياه.

طريقة استخدام واقي شمس ازدين ISDIN

يوضع بالتساوي على البشرة الجافة 30 دقيقة قبل التعرض للشمس.

كرر التطبيق كل ساعتين أو بعد التعرق والسباحة والتجفيف بالمنشفة.

منتجات ازدين ISDIN

كريم العيون من شركة ازدين الوحيد في السوق الأردني بتركيبة فيتامين K oxide لتنشيط الدورة الدموية حول العين، فبالتالي يقلل السواد والانتفاخ ويعطي ترطيب عالي حول العيون.

يستخدم مرة مساءاً لنتائج واضحة خلال الشهر الأول من الاستعمال.

أمبولات ازدين فيتامين سي النهارية تعطي ترطيب عالي لوجود الهايلورونيك أسيد وفيتامين سي الذي يعطي اشراقا ونضارة لبشرتك بوكس يحتوي على ١٠ أمبولات تحفظ بدرجة حرارة الغرفة وتستخدم كل أمبولة ل ٣ أيام.

واقي الشمس الثلاثي المفعول لوجود الهايلورونيك أسيد بتراكيز أعلى من واقيات شمس ازدين وكولاجين وQ10 و ال DNA repairosomes.

يعمل على حماية الوجه من أشعة الشمس واعادة بناء الأضرار التي سببتها أشعة الشمس من فقدان الهايلورونيك أسيد والماء في البشرة.

‎أمبولات ازدين النهاري تتميز بوجود تركيبة متكاملة فيها من فيتامين سي والهايلورونيك أسيد وبيبتايدز لتعطي بشرتك النضارة والترطيب اللازم، ‎مفعول سريع جدًا من اول أمبولة.

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