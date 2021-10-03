جميلة البوابة: العناية باليدين في زمن الكورونا نظرًا للأوقات الصعبة التي نعيشها، تخضع أيدينا للمطهرات والمعقمات بشكل مستمر الامر الذي يترك الجلد متقشرًا وجافاً وخالية من الرطوبة. لذا من الضروري أن نعتني بأيدينا ونعالجها برعاية متخصصة حتى لا تصبح مشوهة ومتشققة. من أسهل الطرق للعناية باليدين هي استخدام كريم لليدين عالي الجودة. صمم كريم اليدين للعناية بالبشرة الجافة ومنع الجلد من الشيخوخة بشكل أسرع.

عزيزتي قبل المضي قدمًا وشراء أي كريم يدين، إليك قائمة جميلة البوابة الخاصة لمعرفة ما إذا كان كريم اليد الخاص بك يحتوي على جميع العناصر المناسبة.

جميلة البوابة: العناية باليدين في زمن الكورونا

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة

لا تنسي قراءة ملصق أو ورقة المكونات. يُنصح دائمًا بالبحث عن فيتامين سي وحمض الهيالورونيك - يساعد كلاهما في تجديد مستويات ترطيب البشرة وتعزيز مرونتها. يساعد حمض الهيالورونيك في الحفاظ على مستويات الرطوبة التي تؤدي إلى بشرة ناعمة ومرنة بشكل واضح بينما يقلل فيتامين سي من حساسية البشرة والبقع وبالتالي يحسن مظهر الجلد وملمسه.

يعالج الالتهابات

قد يؤدي استخدام العديد من المنتجات إلى تهيج الجلد ، وبالتالي ، فمن الحكمة استخدام كريم اليدين الموصى به من قبل طبيب الأمراض الجلدية والذي يغذي البشرة الحساسة بعمق ، بينما يحبس الرطوبة ليجعل اليدين ناعمة ونضرة. يمكن أن يساعد تدليك اليدين مرتين يوميًا على الأقل باستخدام كريم فعال لليدين في القضاء على تهيج الجلد ويمنحك بشرة ناعمة ورائعة.

مضاد للشيخوخة

مع تقدم العمر ، تميل أيدينا إلى فقدان الدهون والمرونة ، مما يؤدي إلى فقدان الجلد لحجمه وهذا ينتج عنه بشرة هشة تتجعد بسهولة. يحتوي جلد اليدين أيضًا على عدد أقل من الغدد الدهنية مقارنة ببشرة الوجه ، مما يؤدي إلى فقدانها للرطوبة بسرعة. لذلك ، من المهم استخدام كريم مخصص لليدين للعناية الكافية بأيدينا.

صديق للميزانية

لا ينبغي أن يتسبب كريم اليدين الجيد في إحداث خلل في الميزانية ، خاصة إذا كنت ستستخدمينه لفترة طويلة. معظم كريمات اليد تأتي بعبوات صغيرة الحجم، لذا اختاري المرهم الذي يمنحك أقصى فائدة وبسعر مغري.

جميلة البوابة: العناية باليدين في زمن الكورونا

ما الذي يمكن أن يفعله كريم اليد الجيد؟

يمكن لكريم اليد الجيد أن يفعل المعجزات ليديك ، بينما يساعدك على الاسترخاء والشعور بالرضا عن نفسك. يمكنك وضع كريم لليدين 5-6 مرات في اليوم ، حسب نوع بشرتك والعمل الذي تقوم به يديك.

الخلاصة:

بالنسبة لكثير من النساء، تقتصر العناية بالبشرة على الوجه والجسم أثناء معالجة اليدين بمرطب عام. تخضع أيدينا للمواد الكيميائية القاسية والظروف المناخية والعوامل البيئية الأخرى ، مما يجعل من الضروري معالجتها بعناية خاصة. تميل الأيدي أيضًا عند التقدم في السن إلى الجفاف والتحسس بشكل أسرع إذا لم يتم الاعتناء بها والعناية بها. يوصي الخبراء باستخدام كريم لليدين مليء بمكونات قوية مثل فيتامين سي وحمض الهيالورونيك الذي يوفر فائدة مزدوجة من الترطيب والشباب والنعومة أيضًا.

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