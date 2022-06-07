فوائد ورق الأسكدنيا للتنحيف، فوائد ورق الأسكدنيا بشكل عام، مميزات شجرة الأسكدنيا،طريقة عمل ورق الأسكدنيا، فوائد الأسكدنيا للرجال، فوائد ورق الأسكدنيا للكلى، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

من فوائد ورق الأسكدنيا للتنحيف تنظيف الجسم من السموم لأنها تعتبر ملينة للأمعاء والمعدة، تمنع الإمساك، وتمنع احتباس السوائل في الجسم مما يخلصك من الوزن الزائد.

فوائد ورق الأسكدنيا بشكل عام

تعالج احتقان الحلق

تعالج السعال

تقوية العظام

علاج مرض هشاشة العظام

تقوية الأسنان والفم واللثة

حماية فروة الراس وتقييها وتعالجها من الأمراض الشائعة التي تتعرض لها

تمنح الشعر الملمس الناعم وتزيد من معدل نمو بصيلاته وتعالج مشكلة تقصف أطرافه

حماية القلب من الاضابة بالأمراض خاصة عضلات القلب

تحمي القلب وتقوي عضلة القلب.

تحافظ على صحة الأوعية الدموية والشرايين.

تعالج مشاكل النوم والأرق.

تحمي من الجلطات القلبية.

تعالج مشكلة فقدان الشهية

تعالج فقر الدم.

تعالج التهابات المعدة واضطراباتها.

تحمي الجسم من الإمساك المزمن.

التخلص من الكولسترول الضار

تمنع الاسكدنيا من ارتفاع ضغط الدم.

تحتوي الاسكدنيا على نسبة عالية من الألياف

فوائد الأسكدنيا للرجال

تعزيز القدرة الجنسية

تحتوي على فيتامين سي، الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الفسفور.

تقليل التوتر والعصبية.

تحسين المزاج.

تحمي من الإمساك

فوائد ورق الأسكدنيا للكلى

تساعد على التخلص من الحصى المتراكم في الكلى.

من فوائد ورق الأسكدنيا للكلى يُلين المعدة مما يحمي من حصول الإمساك.

تساعد الأسكدنيا على تراكم الفضلات في الجسم.

من فوائد ورق الأسكدنيا للكلى أنها تقلل من الوزن الزائد.

فوائد فاكهة الاسكدنيا للحامل

من فوائد فاكهة الاسكدنيا للحامل تزيد من تنشيط الدورة الموية في جسم الحامل مما تعمل على تحسين سريان الدم في جميع أجزاء الجسم المختلفة مما تحافظ على نشاط وحيوية الحامل.

تعمل الأسكدنيا على تخفيف الأعراض المصاحبة للمرأة وخصوصاً في الأشهر الأولى من الحمل مثل الغثيان، الصداع، الاستفراغ.

تساعد الأسكدنيا على تغذية خلايا الجنين بصورة فعالة وذلك لأنها تزوده بالمواد الغذائية اللازمة لتطوير خلايا الجنين بشكل سليم وصحي أيضاً.

من فوائد الأسكدنيا أيضاً أنها تحمي من العيوب الخلقية للجنين لأنها غنية بالفوليك أسيد وتساعد أيضاً على بناء الخلايا للجنين.

من فوائد فاكهة الاسكدنيا للحامل أنها تحتوي على فيتامين ج والذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض خلال فترة الحمل.

فوائد الأسكدنيا لمرضى السكري

من فوائد الأسكدنيا لمرضى السكري تقليل مستويات الالتهاب المزمنة والتي ترتبط بحالات مرضية متنوعة مثل مرض السكري،أمراض القلب، أمراض الدماغ.

من فوائد الأسكدنيا لمرضى السكري تقليل خطر تراكم الدهون على الكبد والذي ينتج عنه مرض الكبد الدهني من خلال تقليل مقاومة الإنسولين وخفض الإجهاد التأكسدي ومستويات الالتهاب.

تحتوي الاسكدنيا على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة.

فوائد الأسكدنيا للبشرة

تفتيح البشرة

تحافظ على نضارة البشرة وشبابها ايضاً.

ترطيب البشرة

نعومة البشرة

التخلص من تصبغات البشرة

تخفيف النمش

التخلص من البقع البنية

طريقة عمل ماسك الأسكدنيا للبشرة

مقادير ماسك الأسكدنيا للبشرة

لب الأسكدنيا

نصف ملعقة من زيت حبة البركة

طريقة تحضير ماسك الأسكدنيا للبشرة

أولاً يجب مزج لب الأسكدنيا مع زيت حبة البركة.

ثم توضع على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريباً.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد، وستجدين النتيجة الفورية.

مميزات شجرة الأسكدنيا

طعم حلو

لون برتقالي

اسمها الاصلي دنيا جديدة

تزهر في الخريف وتثمر في الربيع

قبل نضوجها تتلون تدريجيًا من الاخضر الغامق إلى الأصفر ثم البرتقالي

مذاق طيب ومميز يميل إلى الحموضة قليلاً

غير مكلفة زراعياً

طريقة عمل ورق الأسكدنيا

المكوّنات:

2 كوب من الماء.

حفنة من ورق الأسكدنيا.

طريقة التحضير:

أولاً يجب وضع الماء في قدر على النار.

ثم تركه حتى يغلي، ويتبخّر نصفه.

ثم إضافة ورق الأسكدنيا إلى الماء وتركه حتى يغلي مرّة أخرى.

ثم رفع الخليط عن النار، ثمّ تركه حتى يبرد.

أخيراً بعدها شربه مرتين يومياً.

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