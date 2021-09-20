يحتوي البصل على كمية كبيرة من فيتامين سي وحمض الفوليك والألياف الغذائية، ويوجد في البصل الكالسيوم والحديد والبروتينات ذات الجودة العالية.

البصل يحتوي على فيتامين (E) فهو مضاد قوي للاكسدة بحد ذاته، يقوم بابطال المفعول الضار للمعادن في الدم، ويحتوي أيضاً على مركبات الكبريت التي تزيد من مستويات الانسولين في الدم وتقلل من كمية السكر فيه.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين

فوائد وضع البصل أسفل القدمين تنقية الدم

يساعد الجلد على امتصاص حمض الفوسفوريك الموجود في البصل، مما يجعله يساعد على تنقية الدم أثناء النوم.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين التخلص من البكتيريا القاتلة

البصل يعد مضادا جيدا للبكتيريا ومضادا أيضا للفيروسات قوية، مما يجعله الحل الأفضل لقتل البكتيريا الضارة في الجسم.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين أنه أفضل للقلب

عندما يتم وضع البصل في الجزء الأعلى والأكبر من قدميك، فإنه يساعد في تحسين صحة القلب، والحفاظ على قلبك من الأمراض.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين علاج الجيوب الأنفية

إذا قمت بوضع البصل تحت أصابع قدميك وارتديت الجورب أثناء نومك، سيخلصك ذلك تماماً من آلام الجيوب الأنفية، وكذلك آلام الرقبة والتهابات الأذن أيضا.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين علاج التهابات المعدة

عند وضع البصل في مركز قدمك مع الجوارب، سيساعد ذلك على التخلص من التهابات المعدة، وكذلك التخلص من مشاكل في الكلى.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين علاج الأمعاء والمثانة

يمكن للذين يعانون أي مشاكل في الأمعاء والمثانة، التخلص منها عن طريق وضع حلقات البصل عند منطقة الكعب، وارتداء الجوارب أثناء النوم.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين التخلص من رائحة القدمين

إذا كنت تعاني رائحة قدميك الكريهة، فقط ضع بعض قطع من البصل، على أخمصي قدميك وارتد الجوارب، أثناء نومك، وستلاحظ تخلصك تماما من الرائحة المزعجة لقدميك.

فوائد وضع البصل أسفل القدمين علاج الإنفلونزا

واحدة من فوائد وضع البصل في الجوارب أنها تساعد في التخلص من البرد والإنفلونزا، وأعراض الحمى .

فوائد أخرى للبصل

علاج البلغم

يخفف البصل من حدة الربو

يقلل من التورم الناجم عن التهاب المفاصل

البحة في الصوت.

فوائد الموز الأزرق، وهل سمعتم عنه من قبل؟

فوائد الفلفل الحلو للبشرة