البوابة - تفتتح فيا رياض الوجهة الجديدة الراقية أبوابها في الرياض يوم 11 مايو. تتألق هذه المنطقة المميزة بتصميم رائع على الطراز السليماني مع تفاصيل مميزة مستوحاة من الفن المعماري المحلي. تضم فيا رياض 15 مطعماً ومقهى، 22 متجر لأشهر العلامات العالمية، فندق 5 نجوم، و7 صالات سينما راقية.

تقع منطقة فيا رياض في قلب العاصمة السعودية وقد تم تجهيز المنطقة بالعديد من الأماكن الترفيهية والسياحية والمعالم الخاصة التي تمت إضافتها لإثراء المنطقة واستقطاب الزوار لقضاء أجمل الأوقات وخصوصا في موسم الرياض.



كذلك يفتح فندق سانت ريجيس الرياض العريق أبوابه في الرياض لأول مرة في فيا الرياض. يضم الفندق 83 غرفة ومنها 23 جناح، بالإضافة إلى مطعمين مميزين، مسبح خارجي، نادي رياضي، ومنتجع للنقاهة والدلال لإجازة متميزة.

فيا رياض أهم المطاعم العالمية في أحدث وجهة سياحية

مطاعم فيا رياض

1. مطعم بيانكا

يفتح مطعم ومخبز بيانكا الذي يحظى بشعبية كبيرة ويتخذ من لوس أنجلوس مقراً رئيسياً له، أبوابه أمام عشّاق المأكولات المميزة في فيا رياض في عام 2023. يقدّم بيانكا لائحة مأكولات شهية مستوحاة من تاريخ وجذور العائلة المالكة والتي تعود إلى الإيطالية والأرجنتينية والفرنسية، مثل شوربة الطماطم والخبز المحمّص مع الأفوكادو وكروك مدام والجمبري المشوي وشرائح لحم الخاصرة مع صلصة الشيميشوري. أما المخبز، فيقدّم مجموعة واسعة من خبز العجين والحلويات اللذيذة.

instagram.com/bianca.saudi

2. مطعم تشي سباسا

من مطاعم لوس أنجلوس الشهيرة يأتيكم في منطقة فيا رياض. ويُعرف بمختارات أكل لذيذة من المطبخ الإيطالي وخاصة أجود أنواع اللحوم بنكهة إيطالية مميزة.

instagram.com/chispacca.sa.

3. مطعم ماديو

يشتهر مطعم ماديو في لوس أنجلوس بكونه الوجهة الأولى للأكل الإيطالي الأصلي ويزوره مشاهير هوليوود لتذوق المذاق المميز القادم من شمال إيطاليا.

instagram.com/madeoristorante.sa

4. مطعم فيردي

مطعم فريد من نوعه ومكان مفضّل لدى المشاهير الذين يزورون باريس، يأتي الآن الرياض ضمن فيا رياض ليقدّم وجهة مميزة تتألق بالروح العائلية والأجواء الراقية. تجمع أطباق فيردي بين النكهات الفرنسية واللاتينية، وتشمل الأطباق المميزة تشيز برجر وسلطة غواساكاكا من الأفوكادو والطماطم والبصل الأحمر والكزبرة وسيفيتشي السمك وباستا فيردي.

ferdi-restaurant.com

5. مطعم جيمخانا

أصبح اسم مطعم جيمخانا مرادفاً للمأكولات الهندية الكلاسيكية والمعاصرة منذ افتتاحه في عام 2013 في منطقة مايفير في لندن، مستوحياً مفهومه من نوادي النخبة في الهند. والآن يأتي هذا المطعم الحائز على نجمة ميشلان إلى فيا رياض. توقعوا قائمة طعام عابقة بنكهات مختارة بعناية من أنحاء متفرقة من الهند، وتقدم تعريفاً حديثاً للكلاسيكيات الشهيرة، إلى جانب مجموعة من الأطباق العصرية الفريدة من نوعها.

instagram.com/gymkhanalondon

6. جونز أون ثيرد

يأتي هذا المطعم العصري الأنيق وإحدى أشهر وجهات لوس أنجلوس إلى فيا رياض ليسجل حضوره الأول خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد جونز أون ثيرد الخيار الأمثل لتناول الفطور أو الغداء أو العشاء بما يوفره من عروض رائعة ومتنوعة، بدءاً من قائمة المشروبات الطازجة مروراً بالمعجنات الساخنة لتجربة مثلى تجمع بين المخبز والمقهى وصولاً إلى مجموعة واسعة من أصناف الأجبان المصنعة يدوياً وشبّاك الأطعمة الجاهزة.

instagram.com/joansonthird_sa

7. أوفر أندر

ستحتضن فيا رياض أول فرع عالمي لهذا المقهى اللندني الشهير. يقدم أوڤر أندر تجربة مميزة سواء في النهار أو الليل، وهو ما يجعله الخيار الأمثل للقاءات الدافئة، والمناسبات الإبداعية والثقافية، أو حتى ملاذاً هادئاً للاستراحة بعد العمل. كما يتيح المطعم أصناف قهوة عصرية وفاخرة، وتجربة طعام لطيفة وسط أجواء تزخر بالود والبساطة.

instagram.com/overunderco

8. مطعم راوولز

يحط راوولز، البيسترو الفرنسي الفريد من نوعه الذي يتمتع بشهرة واسعة في نيويورك الرحال في فيا الرياض. ويجمع بين أجواء مطاعم البيسترو الفرنسية الكلاسيكية وطابع وسط مدينة نيويورك النابضة بالحياة. تضم قائمة طعامه مجموعة من الأطباق الكلاسيكية الموسمية، بدءاً من كبد البط وشرائح اللحم بالفلفل مع البطاطس المقلية وصلصة والدجاج المشوي، وصولاً إلى تارت تارتان وبرج المحار.

raouls.com

9. مطعم سكسي فش

لمحبي السوشي، استعدوا لتجربة أطباق سكسي فش المميزة والقادمة من لندن في فيا رياض. يقدم قائمة متنوعة من أطباق السوشي والساشيمي والمأكولات البحرية والأسماك واللحوم المستوحاة من المطبخ الياباني والمحضرة على شواية روباتا بأسلوب يعكس الطابع البحري الآسيوي، مع التركيز على الطابع الياباني بشكل خاص.

sexyfish.com

10. سباغو

مطعم آخر قادم من ولاية كاليفورنيا ليعرض لكم تجربة مميزة في الطعام الفاخر بمزيج مبهر من النكهات. يقدّم المطعم القادم إلى فيا رياض أطباق اللحم ويأتي يمزيج فريد مع بيتزا السلمون والكافيار من الشيف وولفغانغ باك.

wolfgangpuck.com

11. واجيومافيا

خوضوا تجربة تذوق اللحم اللذيذ والفاخر في مطعم واقيو مافيا الذي يفتتح فرعه الأول في المنطقة في فيا الرياض. تذوقوا أشهى قطع لحم الكوبي في العالم وأطباق ستيك الشاتوبريان في تجربة فاخرة في قلب الرياض.

instagram.com/wagyumafia.sa

المصدر: timeoutriyadh.com

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