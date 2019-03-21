أفضل 6 فيتامينات ضرورية للرجال

من الفيتامينات المهمة للرجال فيتامين ب12

1- زيت السمك: هو واحد من بينِ أفضل المصادر للأحماضِ الدهنيّة (أوميغا 3)، والتي تُعتبر مهمّةً جداً لصحّة الدماغ، والقلب، ويعمل كمضادٍ طبيعيٍ للالتهابات.

2- الفيتامين د: يُعزّز فيتامين د من صحّة العظام من خلال امتصاص الكالسيوم من الطعام بفعاليّةٍ أكبر، ويمنع الإصابة بمرض السكّري، والتصلّب المتعدّد، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وبعضِ أنواعِ السرطان، وغيرها الكثير من الأمراض، وبالأخص إذا كان المرء لا يتعرّض للشمسِ مدّةً كافيةً، أو لا يحصل على هذا الفيتامين بشكلٍ كافٍ من نظامه الغذائي.

3- الجلوكوزامين وشوندرويتين Glucosamine and Chondroitin: وهي من الفيتامينات الموجودة في الجّسم بشكلٍ طبيعي، وتُساعد على التقليل من ألم الإصابة الرياضيّة أو ألم المفاصل المؤلم.

4- الإنزيم المساعد Q10: يُساعد هذا المكمّل الغذائي على منح الطاقة والقوة للقلب، ويُعتبرُ مصدراً رئيسيّاً للخلايا، ويساعدُ أيضاً على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار بالجّسم، ولكن إذا كانَ المريض الذي يتناول عقاقير تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم يجب أخذ جرعة أكبر وذلكَ بعدَ استشارة الطّبيبِ المُختص.

5- فيتامين ب12: مع التقدّم بالعمر يُصبح المدخول الغذائي للجسم وامتصاصه فيه صعباً، وتقلُّ نسبة امتصاص فيتامينات المجموعةِ ب جداً، والأخص ب6، وب12، وتُعتبر هذه الفيتامينات مهمّةً جداً لعمليّة التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والبروتين، والدهون.

6- المغنيسيوم: يُقدّم المغنيسيوم الطاقة للجسم، ويُعتبر أهمَّ معدن أساسيٍ للجسم، إذ إنَّ أكثر من ثلاثمئةٍ وخمسينَ وظيفة إنزيميّة تتطلّب وجود المغنيسيوم في الجّسم للقدرة على العمل بشكلٍ صحيحٍ وطبيعيّ، وتقول الدراسات إنَّ سبعينَ إلى ثمانين بالمئة من الرجال يُعانون من نقصٍ في المغنسيوم، وتتمثّل فائدته بأنّهُ يُنظّمُ مهام الجّسم الحيويّة، ويمنعُ من الإصابةِ بمختلف أنواع الأمراض، مثل؛ أمراض القلب، والأوعية الدمويّة، ومرض السكّري، والصداع النصفي، وهشاشة العظام، والتخفيف من آلام العضلات، والأرق، والقلق.

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