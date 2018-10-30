5 فيتامينات مسؤولة عن طول الشعر

للحصول على شعرٍ طويلٍ يجب تناول غذاءٍ يحتوي على عناصر غذائية له

للحصول على شعرٍ طويلٍ وصحي يجب تناول غذاءٍ يحتوي على عناصر غذائيةٍ مفيدةٍ له، وهي ضرورية لنموه بشكل آمن وصحي دون تدخل المواد الكيميائية فيه مما يضره ويجعله مع الوقت باهت وخفيف. إن أهم ما يحتاجه شعرك من العناصر الغذائية حتى يصبح صحيٌ ولامعٌ وطويل، البروتينات، الكربوهيدرات، المعادن، الدهون، الفيتامينات، وهذه العناصر تعمل على الحفاظ على صحة وطول الشعر ولمعانه، نقدم لكم أهم الفيتامينات التي تساعد الشعر على النمو وجعله طويلاً منساباً جميلاً هي:

1- فيتامين ج :

يعرف فيتامين ج بأهميته في تقوية جهاز المناعة، كما يعتبر من الفيتامينات المهمّة لنموّ الشعر وزيادة طوله، وذلك لأهميّته في تحفيز الجسم على امتصاص الحديد، والذي يلعب دوراً مهمّاً في المحافظة على قوّة الشعر وصحّته، كما يساهم في تكوين الكولاجين وهو جزء مهم من مكوّنات الشعر، ويمكن الحصول على فيتامين ج من: الحمضيّات، والفراولة، والشمام، والفلفل الرومي، والبطاطس.

2- مجموعة فيتامين ب المركبة:

تتوفّر عدّة أنواع من فيتامين ب والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة طول الشعر، ومن أهمّها فيتامين ب12 الذي يمنع تساقط الشعر، ويمكن الحصول عليه من مشتقّات الألبان، والبيض، بالإضافة إلى فيتامين ب7 المعروف باسم البيوتين، والذي يلعب دوراً رئيسيّاً في زيادة كثافة الشعر ومعدّل نموّه، كما أنّه يحفّز من إفراز الأحماض الدهنيّة، وينشّط من عمل البروتينات والأحماض الأمينيّة والجلوكوز، ويمكن الحصول عليه من: البيض، والتوت، والجوز، واللوز.

3- فيتامين أ:

يلعب دوراً مهمّاً في إنتاج وإفراز الزيوت المهمّة لترطيب فروة الرأس والشعر، كما يعتبر الفيتامين الأفضل لتجديد خلايا الشعر وتنشيط انقسامها ونموّها، كما أنّ أيّ نقص في فيتامين أ يؤدّي إلى جفاف الشعر وتقصفه وظهور القشرة، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من: زيت السمك، والحليب كامل الدسم، والجزر، والقرنبيط، والدراق، والبيض.

4- فيتامين د:

يقوم فيتامين د بتنظيم استهلاك الجسم لعنصري الكالسيوم والفسفور، واللذين يلعبان دوراً رئيسيّاً في تكوين العضلات والعظام والشعر، كما يساهم فيتامين د في خفض حالات التوتّر وبالتالي منع تساقط الشعر المرافق لذلك، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من: سمك السلمون، والجمبري، والحبوب، وعصير البرتقال، بالإضافة إلى منتجات الألبان المدعّمة بفيتامين د.

5- فيتامين هـ:

يعمل الفيتامين هـ على تنشيط الدورة الدموية في فروة الشعر، كما يحفز جذور الشعر على النمو بسرعة أكبر، ويرفع من قوّة جهاز المناعة الأمر الذي يزيد من قدرة الشعر على النمو كما يحسن من وضعه الصحيّ ويزيد من رطوبته ونعومته، ويمكن الحصول على فيتامين هـ من: البابايا، والزيتون، وبذور عباد الشمس.

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