أين يوجد فيتامين ب 17؟ وما هي أعراضه؟

من مصادر فيتامين ب17 اللوز

ينتمي فيتامين ب17 أو ما يُعرف باسم أميغدالين أو ليترل إلى مجموعة الغليكوزيدات وبالتحديد سيانوجينك الغليكوزيدات، والتي تمّ عزلها من بذور اللوز والمشمش أول مرة عام 1830م، ومن ثم استُخدمت أول مرة في علاج مرض السرطان في روسيا عام 18455م، ليتم استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى في أوائل القرن العشرين.

مصادر فيتامين ب17:

يوجد أميغدالين في بذور النباتات من الفصيلة الورديَّة، مثل اللوز، والخوخ، و المشمش ، والدرّاق، والبرقوق، والكرز.كما أنه يوجد أيضاً في العدس، والفاصولياء، والكاجو(الكاشو)، والأرز البنيّ، والبشنة (بالمغربيّة: إيلان).

الأعراض الجانبية لفيتامين ب17 تشبه الأعراض الجانبية لفيتامين ب17 أعراض التسمّم بالسيانيد ، وفيما يلي أهمها:

- الصداع.

- الدوار.

- الغثيان والتقيؤ.

- الزرقة؛ تلوّن الجلد باللون الأزرق نتتيجة نقص الأكسجين في الدم.

- تدلي الجفون العلويّة.

- تلف الكبد.

- انخفاض ضغط الدم.

- صعوبة في المشي نتيجة تلف الأعصاب.

- الحمّى.

- الاضطراب والتشوّش الذهنيّ.

- الغيبوبة.

- الوفاة، حيث إنّ تناول 50 غراماً من (ليترل) قد تسبب الوفاة.

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