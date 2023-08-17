فيروس إي جي 5: الأعراض، طرق العلاج

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متغير جديد يحمل اسم فيروس إي جي 5 أو ما يسمى إيريس وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم، وقالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

يعتبر اللقاح هو أفضل وسيلة ضد موجات كوفيد الجديدة المستقبلية، لذلك ما يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتلقى الأشخاص جميع الجرعات المخولين بتلقيها في أقرب وقت ممكن، وتشمل قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات كوفيد هذا الشتاء، وجميع الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، والبالغين الذين يعيشون في دور الرعاية، وعددا من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

أين ينتشر فيروس إي جي 5؟

أُبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود إصابات في 51 دولة، بما في ذلك الصين والكويت، والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض فيروس إي جي 5

حمى

صداع قوي

سعال مستمر

تغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم

شعور بالتعب والإنهاك

سيلان في الأنف

التهاب في الحلق

طرق الوقاية من فيروس إي جي 5