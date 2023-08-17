فيروس إي جي 5: الأعراض، طرق العلاج

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متغير جديد يحمل اسم فيروس إي جي 5 أو ما يسمى إيريس وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم، وقالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، مضيفة أنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.
يعتبر اللقاح هو أفضل وسيلة ضد موجات كوفيد الجديدة المستقبلية، لذلك ما يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتلقى الأشخاص جميع الجرعات المخولين بتلقيها في أقرب وقت ممكن، وتشمل قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات كوفيد هذا الشتاء، وجميع الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، والبالغين الذين يعيشون في دور الرعاية، وعددا من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.
أين ينتشر فيروس إي جي 5؟
أُبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود إصابات في 51 دولة، بما في ذلك الصين والكويت، والولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.
أعراض فيروس إي جي 5
- حمى
- صداع قوي
- سعال مستمر
- تغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم
- شعور بالتعب والإنهاك
- سيلان في الأنف
- التهاب في الحلق
طرق الوقاية من فيروس إي جي 5
- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية خاصة بعد العطس أو السعال وقبل تناول الطعام.
- استخدم منديل ورقي أو ذراعك العلوي عند العطس أو السعال وذلك لتجنب نشر الجسيمات المحملة بالفيروس.
- عدم لمس وجهك خاصة العينين والأنف والفم، بيديك غير المنظفتين.
- حاول الابتعاد بمسافة آمنة عن الأشخاص الآخرين خاصة إذا كنت تشعر بأعراض مرضية.
- ارتداء كمامة واقية عندما تكون في مكان مزدحم أو في أماكن لا يمكن الحفاظ فيها على مسافة آمنة من الآخرين.
- تنظيف الأسطح التي تلامسها بانتظام، مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والهواتف المحمولة.
- حاول تجنب التجمعات الكبيرة والأماكن المزدحمة إذا كان ذلك غير ضروري.
- تجنب تناول الطعام النيء أو غير مطهو جيدًا وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة أثناء التحضير وتناول الطعام.
- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنً
- ممارسة الرياضة بانتظام
- الحصول على قسط كافي من النوم، كلها عوامل تعزز من قوة جهاز المناعة.
- تلقي اللقاحات الموصى بها للفيروسات المعروفة اللقاحات تساهم في حماية جسمك والمجتمع من انتشار العدوى.