ما هي فترة حياة فيروس الأنفلونزا على مقابض الأبواب والأسطح الأخرى؟

موسم الاصابة بفيروس الأنفلونزا

إنه موسم السعال والعطس، من ازرار المصعد إلى مقابض الأبواب ، نحن جميعا مذنبون بالمساهمة بنقل هذه العدوى السيئة.

ولكن هل يمكنك الإصابة بالزكام والانفلونزا عن طريق المصافحة أو لمس الأبواب؟

دعونا نكون واقعيين، بقدر ما نريد جميعًا تجنب أي اتصال مع العالم الخارجي أثناء موسم الانفلونزا ، الا اننا جميعًا لدينا مكاتب ومدارس واعمال مضطرين الى الذهاب اليها.

الجواب هو ... وفقا لـ (الخدمة الصحية الوطنية) NHS ، وهو نظام الرعاية الصحية الوطني الممول من القطاع العام لإنجلترا ، فإن الفيروس المخلوي التنفسي (نوع من فيروس الزكام) يمكن أن يزدهر على مقابض الأبواب وأيضا ... على يديك لمدة 6 ساعات تقريبا بعد العدوى.

لذلك في المرة القادمة التي تمد يدك للامساك بأحد اعمدة المترو لتنقذ نفسك من الهزات المفاجئة ، نقترح بشدة غسل يديك بعد ذلك أو على الأقل استخدام معقم يدين أو قفازات.

إن المدة الدقيقة التي تنجو بها الجراثيم (البكتيريا والفيروسات) خارج الجسم ، تعتمد بشكل كبير على السطح والبيئة.

ماذا عن فيروسات الأنفلونزا؟

يمكن لفيروس انفلونزا المعدية البقاء لفترة أطول من فيروس البرد. في الواقع ، يمكن أن تزدهر بشكل أفضل على الأسطح الصلبة وغير المسامية لمدة 24 إلى 48 ساعة تقريبًا. نعم ، هذا صحيح!

بالنسبة لأولئك منكم ، الذين يتساءلون لماذا يأتي الشتاء بأسوء حالات الأنفلونزا والبرد معه ، لدينا الإجاب ايضا.

فيروس الانفلونزا:

يمكن لفيروس الانفلونزا البقاء في الهواء لفترة أطول من الزمن. ففرص بقائه تقوى عندما يكون في درجة حرارة منخفضة.

كيف يمكنك منع انتشار الجراثيم؟

في الوقت الذي ينتقل فيه البرد والأنفلونزا عادةً من شخص إلى آخر ، فمن الممكن أيضًا أن تصاب بالعدوى عن طريق لمس سطح ملوث مثل اعمدة المترو أو مقابض الابواب. كقاعدة عامة ، من الأفضل الابتعاد عن الأشياء التي يتأثر بها الكثير من الناس خلال طول اليوم ، مثل الأبواب ، وأزرار المصعد ، والصنابير في الحمامات العامة والأعمدة في وسائل النقل العامة.