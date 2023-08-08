فيكتوريا سيكريت تعود بعد غياب خمس سنوات.. بقيادة دوجا كات‎

وسط هجوم لاذع وقوي تتعرض له العلامة التجارية الخاصة بالملابس الداخلية النسائية الأكثر شهرة على الإطلاق "فيكتوريا سيكريت" تعلن العلامة الأميريكية عن عودتها القوية إلى ساحة عروض الأزياء الخاصة بالملابس النسائية تحت ما يسمى"الليلة الأكثر إثارة في تاريخ التلفاز" في شهر سبتمبر المقبل وسط ذهول وصدمة شكلتها العلامة التجارية بمجرد ظهور خبر العودة بعد التوقف عن تقديم العرض الخاص بالعلامة الذي يقام في كل سبتمبر من كل عام.

نبذة عن العلامة التجارية فيكتوريا سيكريت

منذ عام 1995 كان عرض أزياء فيكتوريا سيكريت جزءًا أساسيًا من صورة وهوية العلامة التجارية التي تتميز بمشهد سنوي للعارضات اللاتي يظهرن على مسرح عرض الأزياء على هيئة كائنات خيالية يطلق عليها «ملائكة».

شهدت التسعينيات توسعا متناميا للشركة في جميع أنحاء مراكز التسوق ولم تصبح مجرد علامة تجارية أخرى عادية، إلى جانب تقديم حمالة صدر مميزة ذاع صيتها بين النساء بالقصة التي أتت على على شكل قلب حب.

إضافة إلى نشاط العلامة التجارية الجديدة التي تندرج تحتها باسم Body by Victoria، التي تطور مجموعة من العطور ومستحضرات التجميل و في عام 2002، أعلنت فيكتوريا سيكريت إطلاق علامتها التجارية الجديدة PINK، وهي علامة تجارية تهدف إلى جذب المراهقين.

ابتداء من عام 2008، حيث توسعت فيكتوريا سيكريت دوليا، مع منافذ البيع بالتجزئة داخل المطارات الدولية، وامتيازات عدة في المدن الكبرى في خارج الولايات المتحدة، وفي المتاجر المملوكة للشركة في جميع أنحاء كندا والمملكة المتحدة.

الحالة الإقتصادية للعلامة التجارية

بحلول عام 2016، بدأت حصة فيكتوريا سيكريت في السوق في الانخفاض، مما أفسح المجال بشكل متزايد لتفضيل المستهلكين المتزايد للملابس المريحة ذات الطابع الرياضي إضافة إلى تأثير علامة نجمة تلفزيون الواقع الأميريكية "كيم كارداشيان" حيث أسست علامتها "سكيمز" التي أتت بتصاميم تخاطب جميع النساء على اختلاف أنواع أجسادهن ومعاييرهن الجمالية مما أبعد فيكتوريا سيكريت عن المشهد حيث لم تكن الأخيرة تدعو إلى التنوع وحب الذات وقبول الأجسام "بلاس سايز".

ألغت الشركة توزيع كتالوجها الشهير السنوي في عام 2016. واعتبارا من مايو 2020، ومع امتلاك العلامة التجارية أكثر من 1070 متجرا حول العالم، تحتل فيكتوريا سيكريت مرتبة أكبر بائع تجزئة للملابس الداخلية في الولايات المتحدة.

أعلنت الشركة الأم L Brands عن إغلاق 250 متجرا من متاجر Victoria's Secret وPink في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25 بالمائة تقريبًا في جميع مواقع البيع بالتجزئة، في أعقاب جائحة COVID-19.

عودة العلامة تحفها المخاطر في هذه المرة

إن اتخاذ قرار العودة إلى مشهد العلامة الشهير الذي يقام في كل سبتمبر بمثابة مجازفة قوية تقوم بها العلامة وسط توعد من الجمهور الغاضب الذي يدعو إلى تقبل جميع أنواع الأجسام بينما كانت العلامة ترفض الإعتراف بمثل هذه الحقيقة الأخلاقية لفترة امتدت أكثر من 20 عام.

وفي هذا العام حيث من المقرر أن تتصدر المغنية والرابر الأميريكية دوجا كات The Victoria’s Secret World Tour. فإنها لحظة مهمة ليس فقط لمغنية الراب ، ولكن أيضا للعلامة التجارية وهو عودة عرض الأزياء التاريخي إلى الواجهة وجزء وثائقي يمثل أول عودة لفيكتوريا سيكريت إلى شاشاتنا منذ عرضها الأخير المتلفز في 2018.



