دوجا كات تخسر عدد هائل من متابعيها بسبب هوسهم الكبير بها

سيطرت المغنية العالمية دوجا كات على مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب حالة الجدل التي أثارتها مؤخرا على تويتر وليس بسبب أغنيتها الأخيرة، وكان ذلك بعد توجيهها انتقادات لاذعة لمعجبيها على الإنترنت، وذلك بسبب اعتراضها على عدة تصرفات منهم تجاهها، وهو الأمر الذي جعلها تخسر الآلاف من متابعيها على انستقرام وإليكم التفاصيل

كيف بدأ خلاف دوجا كات مع متابعيها؟

وجهت دوجا كات في الفترة الأخيرة عدة رسائل غاضبة ومثيرة إلى جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت بردها على سؤال أحد متابعيها على تويتر، الذي طلب منها أن توجه رسالة حب إلى جمهورها.

وصدمت دوجا كات المتابعين والجمهور برفضها الطلب وقالت في تغريدة لها إنها حتى لا تعرف من هم جمهورها حتى تعبر لهم عن حبها، وهو الأمر الذي برره البعض بأن دوجا كات تقصد إنها لا تعرف هوية الأفراد بشكل شخصي وإنها تريد توجيه رسالة بضرورة اهتمام الجمهور بحياتهم الخاصة بعيدا عن الانترنت، لكن يبدو أن الرسالة لم تصل بالشكل الدقيق إلى عدد كبير من المتابعين. مما أشعل نار استياء بعض من محبين الفنانة.

واستمرت المشاجرة بين دوجا كات وعدد من المتابعين والصفحات الخاصة بمعجبيها على الإنترنت، وفي سلسلة من التغريدات انتقدت دوجا قاعدة المعجبين بها مرة أخرى، وذلك بعد تعبيرها عن غضبها من استخدامهم عدة ألقاب من أجل وصف أنفسهم مثل لقب "Kittenz"، وذلك على غرار روابط جمهور عدد من الفنانين الآخرين الذين يستخدمون ألقاب الفنانين وأسمائهم في وصف أنفسهم، مثل وصف جمهور تايلور سويفت أنفسهم بـ"سويفتيز"، وكذلك وصف جمهور فرقة bts الكورية أنفسهم بـ"army" وغيرها.

وهي ظاهرة جديدة وثقافة لدى عدد من الجمهور للتعبير عن ارتباطهم الكبير بالنجوم المفضلين إليهم، لكن ما كان من دوجا إلا أنها أبدت استيائها من الأمر وعدم إعجابها بهذه الظاهرة حيث دعت الجمهور إلى أن يكونوا أنفسهم ولا غير.

يبدو أن النجمة دوجا كات لم يعجبها هذا الأمر، وطلبت من العديد من الصفحات التي تحمل هذه الأسماء التوقف عن نشرها وحذفها، وطلبت التوقف عن إطلاق الألقاب على أنفسهم، وقالت في تغريدة غاضبة لها: "لا يحق للمعجبين تسمية أنفسهم بهذه الألقاب اللعينة، إذا أطلقت على نفسك اسم "kitten" أو "kittenz"، فهذا يعني أنك بحاجة إلى ترك هاتفك والحصول على وظيفة ومساعدة والديك في المنزل".

وبالفعل امتثلت عدة صفحات إلى رغبة دوجا كات وأغلقت الصفحات التي تحمل هذه الألقاب في حين لجأ البعض إلى تغيير اسم صفحاتهم وحساباتهم بسبب غضب دوجا كات من هذه الظاهرة، إذ اعتبر البعض أن هذا تدخل مباشر في حياة معجبين المغنية.

هل تأثرت الأرقام الخاصة بالفنانة على مواقع التواصل؟

وشن البعض حملات ضد دوجا كات بسبب هجومها على الجمهور مؤخراً، وهو ما تسبب في خسارتها الآلاف من متابعيها على كل من إنستغرام وتويتر.

وكشفت تقارير أن دوجا كات خسرت في الأيام الأخيرة ما يزيد عن 200 ألف متابع على إنستغرام بعد مشاجرتها مع الجمهور على الانترنت، في حين لجأت إلى غلق خاصية التعليقات على حسابها بانستقرام في جميع منشوراتها، بالإضافة إلى حذفها معظم تغريداتها على حسابها بتويتر، واكتفت بالإبقاء بالتغريدات حول أعمالها الجديدة وجولتها الغنائية المقبلة.