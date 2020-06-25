في أي سن تسمحين لابنتك بإزالة شعر جسمها؟ ما هي العوامل التي تفرض عليكِ إزالة شعر جسم ابنتك مبكرًا؟ ما هي أسباب ظهور شعر كثيف وداكن في جسم ابنتك؟ ما هو العمر الملائم لإزالة الشعر للمرّة الأولى؟

عزيزتي الأم يجب أن تعلمي أنّه لا يوجد عمر معيّن لنزع شعر جسم ابنتك وخصوصاً تحت الإبط، إذ إنّ الأمر نسبيّ، ففي حين تبدأ معظم الفتيات بنزع الشعر من هذه المنطقة بين سنّ الـ 14 و15 نرى أنّ بعضًا منهنّ ينزعنه في سنّ أصغر أي بين سنّ الـ 12 و13 وذلك حسب عوامل عدة منها قسوة هذا الشعر بحيث لا يعود وبرًا ويسمح بإزالته حينها وأيضًا باختلاف نموّه السريع والكثيف.

وكما أنّ إزالة الشعر ستكون مؤلمة للغاية وبخاصة للمرة الأولى لذا كلّما استطعت تأجيل هذا الأمر عن ابنتك كلّما أخّرت عنها الألم ولكن إذا كانت ثقتها بنفسها في خطر، فلا تتواني عن نزعه ولكن احرصي على ألاّ تكون دون الـ 13 من عمرها لكي يصبح الوبر شعرًا.

وعندما تبلغ ابنتك وتبدأ في مرحلة المراهقة، تتغير هرموناتها، ويخضع جسمها للعديد من التغيرات المزعجة بالنسبة لها، مثل ظهور شعر في الجسم بشكل عام، وظهور حب الشباب، ورائحة عرق مزعجة.

إن السن المناسب لإزالة شعر جسم ابنتك غالبًا ما يبدأ ظهور الشعر في جسم الفتيات في سن العاشرة أو الحادية عشرة، ولكن قد لا تحتاجين لإزالته في هذا الوقت، لأن الشعر يكون خفيفًا في بدايته، ولكن الأمر يختلف من فتاة إلى أخرى، فبعض الفتيات يكن مشعرات، ويظهر شعر جسمهن سميك وكثيف، وعلى حسب طبيعة جسم ابنتك يدفعك الأمر للتأخير أو الإبكار في عملية إزالة الشعر، ولكن بشكل عام يعد السن الآمن لإزالة شعر ابنتك عندما تبلغ 13 عامًا، ولكن ليس هناك أي مشكلة إذا تخطت سن الـ13 عامًا ولم تحتاج لإزالة الشعر.

عوامل تفرض عليكِ إزالة شعر جسم ابنتك مبكرًا:

1- الضغط الاجتماعي

إذا كانت ابنتك تعاني من شعر داكن وكثيف في جسمها، يعرضها هذا الأمر للانتقاد والسخرية من محيطها، خصوصًا في المدرسة، لذا استمعي لابنتك وساعديها في إزالته إذا تطلب الأمر ذلك.

2- لون وكثافة الشعر

إذا كان شعر جسم ابنتك داكنًا وكثيفًا، ويظهر بشكل واضح عند ارتداء ملابسها، يجب عليكِ أن تُساعديها في إزالته تفاديًا لتعرضها للسخرية من قبل زملائها وهز ثقتها بنفسها.

أسباب ظهور شعر كثيف وداكن في جسم ابنتك:

- العوامل الوراثية

- اضطرابات في الهرمونات.

- اضطرابات الغدد الصماء.

- متلازمة المبيض متعدد التكيسات.

- تضخم في الغدة الكظرية.

- أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

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