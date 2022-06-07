في اليوم العالمي لأورام الدماغ 3 أطعمة تعزز صحة الدماغ 

يصادف يوم غد 8 حزيران/يونيو من كل عام اليوم العالمي لأورام الدماغ، باللغة الإنجليزية world brain tumor day والذي يحدث بسبب نمو خلايا غير طبيعية في الدماغ، وهناك أورام حميدة وأخرى خبيثة.

3 أطعمة تعزز صحة الدماغ

أحماض أوميجا 3 الدهنية لتعزيز صحة الدماغ

أحماض أوميجا 3 الدهنية غير مشبعة لديها القدرة العالية على الوقاية والعلاج من عدة أنواع من السرطانات مثل سرطان الرئة، سرطان الثدي وغيره، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الجوز وبذور الكتان وزيت فول الصويا.

الأطعمة المضادة للأكسدة لتعزيز صحة الدماغ

الأطعمة المضادة للأكسدة تعتبر خيار جيدة لتعزيز صحة الدماغ مثل التوت واليقطين، البصل، الثوم، الجزر.

الفواكة والخضروات الملونة لتعزيز صحة الدماغ

الفواكة والخضروات الملونة تساعد في تحقيق التغذية المثلى وتوفير أكبر قدر من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، فأنت بحاجة إلى الحصول على مزيج مثالي من جميع العناصر الغذائية الصحية الأساسية لدعم نفسك، وإذا كنت تعاني من ورم في المخ، أو تحاول ألا تصاب بورم في المخ.

إن الأطعمة الحمراء تتمتع على قدرة عالية في مكافحة مرض السرطان لأنها تحتوي على المواد الكيميائية النباتية وأبرزها مركبات الليكوبين وحمض الإيلاجيك مثل الطماطم والفراولة والتوت.

أعراض أورام الدماغ

الصداع الشديد

الدوخة وصعوبة في التوزان

النوبات.

التغيرات السلوكية

مشاكل في النطق والسمع

أعراض سرطان الدماغ الأكثر انتشاراً

صعوبة في المشي.

نوبات من التشنجات.

الصداع.

الضعف والهزال.

تشوّش الحركة.

أسباب أورام الدماغ

التاريخ العائلي

العمر

التعرض للإشعاعات

إصابة بالرأس

مضاعفات أورام الدماغ

فقدان السمع

الشلل

تلعثم في الكلام

الاكتئاب

مشاكل عقلية

الصرع

التعب

الصداع

علاج أورام المخ

الجراحة

العلاج الإشعاعي

العلاج الكيميائي

العلاج الدوائي الموجة

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